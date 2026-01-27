Ludwigshafen – Wahlberechtigte bekommen Post von der Stadtverwaltung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 3.000 Wahlberechtigte aus Ludwigshafen, die in einer
Zufallsstichprobe aus dem städtischen Melderegister ermittelt wurden, bekommen in den nächsten Tagen Post von der
Stadtverwaltung.
Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner wirbt in diesem Brief
um die Mitarbeit als Wahlhelferin und Wahlhelfer für die anstehende Wahl des 19. Landtages Rheinland-Pfalz am
22. März. Bisher haben sich rund 1.200 Personen für ein solches Ehrenamt bei der Stadtverwaltung gemeldet. Rund 300
Positionen in den insgesamt 145 Stimmbezirken sind noch zu vergeben.
Wer sich für die Tätigkeit als Wahlhelferin und Wahlhelfer interessiert, findet in dem Schreiben alle wichtigen
Informationen. Nachzulesen sind diese Hinweise auch auf der Internetseite der Stadt, www.ludwigshafen.de. Dort kann man
sich auch direkt online registrieren und beispielsweise auch angeben, ob man gerne in einem bestimmten Wahlbezirk tätig
sein oder in einem bestimmten Team mitarbeiten möchte.
Für Rückfragen steht das Team Wahlen der Stadt zudem unter Telefon 0621 504-2217 oder E-Mail an
wahlhelfer@ludwigshafen.de zur Verfügung.
Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein
Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:05