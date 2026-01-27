Ludwigshafen – Wahlberechtigte bekommen Post von der Stadtverwaltung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 3.000 Wahlberechtigte aus Ludwigshafen, die in einer

Zufallsstichprobe aus dem städtischen Melderegister ermittelt wurden, bekommen in den nächsten Tagen Post von der

Stadtverwaltung.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner wirbt in diesem Brief

um die Mitarbeit als Wahlhelferin und Wahlhelfer für die anstehende Wahl des 19. Landtages Rheinland-Pfalz am

22. März. Bisher haben sich rund 1.200 Personen für ein solches Ehrenamt bei der Stadtverwaltung gemeldet. Rund 300

Positionen in den insgesamt 145 Stimmbezirken sind noch zu vergeben.

Wer sich für die Tätigkeit als Wahlhelferin und Wahlhelfer interessiert, findet in dem Schreiben alle wichtigen

Informationen. Nachzulesen sind diese Hinweise auch auf der Internetseite der Stadt, www.ludwigshafen.de. Dort kann man

sich auch direkt online registrieren und beispielsweise auch angeben, ob man gerne in einem bestimmten Wahlbezirk tätig

sein oder in einem bestimmten Team mitarbeiten möchte.

Für Rückfragen steht das Team Wahlen der Stadt zudem unter Telefon 0621 504-2217 oder E-Mail an

wahlhelfer@ludwigshafen.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:05