Ludwigshafen – "Rosenmontagssause" im Seniorentreff Friesenheim

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Seniorentreff Friesenheim, Luitpoldstraße 99, wird am

Montag, 16. Februar 2026, ab 14.11 Uhr gefeiert bei der "Rosenmontagssause".

Der Eintritt kostet vier Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bis 5. Februar 2026. Bei Tanja Magin

(Telefon 0621 504-2734).

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:11