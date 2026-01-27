Ludwigshafen – Pfalzbau: „Das Kaffeehaus“ wird in April verschoben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aus dispositionellen Gründen müssen die drei Vorstellungen von Carlo Goldonis Komödie Das Kaffeehaus im Theater im Pfalzbau vom Februar in den April verschoben werden. Statt Anfang Februar sind die neuen Termine nun der Donnerstag, 23.4. und Freitag, 24.4.2026 um 19.30 Uhr und am Samstag, 25.4.20206 um 14.30 Uhr.

Bereits gekaufte Karten behalten für den jeweils neuen Vorstellungstag ihre Gültigkeit. Abonnenten werden zu den geänderten Terminen extra benachrichtigt.

Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: Alen Ljubic

Quelle: Theater im Pfalzbau

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 17:23