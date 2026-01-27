Ludwigshafen – „Nacht der Pflege“ lädt Pflegefachpersonen zum Kennenlernen in die BG Klinik ein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Hautnahe Einblicke in den Pflegejob – Unter dem Motto „Jetzt – hier – mit Dir!“ veranstaltet die BG Klinik Ludwigshafen am 30. Januar von 18 bis 21 Uhr die „Nacht der Pflege“. Die Informationsveranstaltung richtet sich an erfahrene Pflegefachpersonen und Fachpersonal aus der OP-Pflege, aber auch an Berufseinsteiger sowie Schulabgänger, die sich für eine Ausbildung in der Pflege oder in der OP- oder Anästhesie-Pflege interessieren.

Pflegekräfte aus verschiedenen Bereichen der Klinik stellen an Infoständen und bei geführten Touren auf ausgesuchte Stationen ihre Arbeit vor und geben Einblicke in ihren Berufsalltag. Bei Mitmachaktionen wie zum Beispiel realitätsnahen OP-Simulationen können die Besucherinnen und Besucher selbst Hand anlegen. In der Bewerberlounge beantworten die Kolleginnen und Kollegen der Personalabteilung konkrete Fragen zu Karrierechancen, Ausbildung oder Studium. Auch für das Networking bei Fingerfood, Cocktails und Musik bietet das Event ausreichend Gelegenheit.

Die Nacht der Pflege findet statt auf der Aktionsfläche im Erdgeschoss (nahe Haupteingang) der BG Klinik Ludwigshafen in Ludwigshafen-Oggersheim. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungsdetails

Nacht der Pflege

Informationsveranstaltung für Pflegefachkräfte und Menschen mit Interesse an einer Ausbildung in der Pflege

Freitag, 30. Januar 2026

18:00 – 21:00 Uhr

BG Klinik Ludwigshafen-Oggersheim

Aktionsfläche im Erdgeschoss / Nähe Haupteingang

