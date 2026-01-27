Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Am Montag, den 26.01.2026, brachen Unbekannte in mehrere Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern ein. In der Zeit von 15:30 Uhr und 18 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrparteienhaus in der Dörrhorststraße (Ecke Westendstraße) eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr kam es zu insgesamt vier vollendeten Wohnungseinbrüchen sowie einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Sudermannstraße nahe der Richard-Dehmel-Straße. Aus zwei Wohnungen in der Sudermannstraße und aus der Wohnung in der Dörrhorststraße wurden Schmuck und Bargeld gestohlen. Bei den übrigen Wohnungen blieb es beim Sachschaden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Wer kann Hinweise zu den Einbrüchen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 15:56