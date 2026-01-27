Ludwigshafen – Erben und Vererben leicht gemacht: Ein Informationsabend der Sparkasse Vorderpfalz in Oppau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Erben und Vererben leicht gemacht: Ein Informationsabend der Sparkasse Vorderpfalz in Ludwigshafen-Oppau

Was soll mit meinem Nachlass passieren? Wer gibt mir dabei Orientierung? Und welche Art von Testament ist für meine persönliche Situation überhaupt die richtige?

Ja, die Sparkasse Vorderpfalz kümmert sich auch um Nachlassangelegenheiten und hilft Ihren Kundinnen und Kunden, frühzeitig Klarheit für die Zukunft zu schaffen und böse Überraschungen zu verhindern.

Dazu findet am Dienstag, den 10. Februar 2026 in der Jahnturnhalle in Ludwigshafen-Oppau die 31. Veranstaltung der beliebten Vortragsreihe „Erben und Vererben“ statt. Diese richtet sich an alle, die mehr über eine durchdachte Nachlassplanung erfahren möchten.

Expertenwissen zu Testament und Erbschaftsteuer

In ihrem Vortrag klären die renommierte Fachanwältin für Erbrecht, Nina Lenz-Brendel, und die Generationenmanager der Sparkasse, wie man Streitigkeiten innerhalb der Familie vermeidet, ein rechtssicheres Testament erstellt und mit Schenkungen steuerliche Vorteile nutzt. Auch die häufigsten Fragen rund ums Erben werden verständlich und praxisnah beantwortet:

Wie ist die Erbfolge, wenn der Ehepartner verstirbt?

Wie vermeidet man Pflichtteilsansprüche und Erbschaftsteuer?

Wann ist eine Stiftung sinnvoll?

Welche Vorteile hat ein Testamentsvollstrecker?

Wann sollte man ein Erbe annehmen – und wann lieber nicht?

Mit dem Generationenmanagement der Sparkasse Vorderpfalz können solche und weitere Fragen vertrauenswürdig und mit dem Blick für das große Ganze geklärt werden.

Jetzt anmelden und Platz sichern

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um alles Wichtige zur Nachlassplanung zu erfahren und Ihre Fragen direkt von unserem Experten-Team beantworten zu lassen.

Wo?

Jahnturnhalle, Jahnstraße 2, 67069 Ludwigshafen-Oppau

Wann?

Dienstag, 10. Februar 2026

Einlass: 18 Uhr Vortragsbeginn: 18:30 Uhr

Der Eintritt ist frei. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Reservierung unter 0621 5992 2333 oder unter https://events.sparkasse.de/s/EuVLudwigshafenOppau erforderlich.

Quelle: Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 13:22