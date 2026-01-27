Ludwigshafen – Einladung: Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI): Ausbau von Photovoltaikanlagen kurz vor Abschluss

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden

in Ludwigshafen steht kurz vor dem Abschluss.

Damit stehen nach Projektbeendigung insgesamt 21 Anlagen auf Dächern von Schulen, Sporthallen und Kindertagesstätten zur Produktion von

klimafreundlichem Strom zur Verfügung.

Um eine Bilanz des Projekts, die Leistungsfähigkeit der Anlagen und das innovative Energiemanagement-System zur

vollständigen Verwertung des gewonnenen Stroms vorzustellen, laden Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt,

Andrea Ballhause von der Stabsstelle Klimaschutz (Baudezernat), Marco Schnell vom Bereich Gebäudewirtschaft,

Dieter Feid, kaufmännischer Vorstand der TWL AG und Zoltan Meszaros, Bereichsleiter Erzeugung bei TWL AG, zu einem

Pressegespräch ein am

Mittwoch, 4. Februar 2026, 9.30 Uhr,

Bismarckstraße 23 (Eingang gegenüber Platanenhain),

Besprechungsraum 1. OG.

Zur Berichterstattung laden wir Sie herzlich ein. Wir bitten um Anmeldung bis Dienstag, 3. Februar 2026, unter

pressestelle@ludwigshafen.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:02