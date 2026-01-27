Ludwigshafen – Bastelnachmittage für Kinder in der Stadtteil- Bibliothek Gartenstadt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Förderverein der Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt (FöBiGa),

Königsbacher Straße 14, lädt im Februar Kinder zwischen fünf und zehn Jahren zu Bastelnachmittagen ein.

Am Dienstag, 3.Februar, können die Kinder mit Clarissa Kern eine "Rasselbande" gestalten. Am Dienstag, 17. Februar, wird eine

Geldbörse gebastelt. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmenden-Zahl ist begrenzt, eine Anmeldung zu den Öffnungszeiten der Stadtteil-Bibliothek

(dienstags und donnerstags) unter Telefon 0621 504-2588 ist erforderlich.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:09