Ludwigshafen – Anlagenausfall bei BASF mit starker Fackeltätigkeit im Werksteil Nord – Sicherheitssysteme haben reagiert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund eines technischen Defekts ist es zu einem Anlagenausfall gekommen. Die Sicherheitssysteme reagierten wie vorgesehen; überschüssige Gase werden über Fackeln verbrannt. Dabei kommt es zu Fackeltätigkeit mit sichtbarem Feuerschein sowie Lärmemissionen.
Wo?
Werksteil Nord
Warum?
Anlagenausfall
Wann?
Dienstag, 27. Januar, bis einschließlich Freitag, 30. Januar
Quelle: BASF SE
Weitere Infos wurden seitens der BASF bislang nicht veröffentlicht. Es könnte sich um einen Vorfall im Zusammenhang mit dem heutigen Arbeitsunfall handeln.
Ludwigshafen – Zwei BASF-Mitarbeiter erleiden Verbrühungen bei Arbeitsunfall im Werksteil Nord
Foto: Archiv mrn-news.de
Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 20:57