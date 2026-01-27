Landau – UNIVERSUM THEATER wieder im regulären Betrieb

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Umbau nach dem Palais Landau ist erfolgreich abgeschlossen. Das Universum THEATER LANDAU ist seit dem 17. Januar 2026 wieder im regulären Betrieb.

Sowohl der normale Kinobetrieb als auch Veranstaltungen finden ab sofort wieder wie gewohnt statt.

Ein Blick auf das aktuelle Programm:

Das Kinoprogramm startet mit einem abwechslungsreichen Mix aus Programmkino-Highlights, darunter „Therapie für Wikinger“, „Der Fremde“, „Sentimental Value“, „Die jüngste Tochter“, „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“, „Der Medicus II“ und „Ein einfacher Unfall“.

Darüber hinaus erwarten die Besucher unter anderem Live Konzerte von „JAZZCLUB LD PRÄSENTIERT: Max Ionata’s European Jazz Meeting“ bis „Konzert: GREAT WOMEN’S VOICES, Nora Brandenburger & Band“, Comedy wie „COMEDY/KONZERT: Pawel Popolski – PolkaMania!“ und „COMEDY: Tobias Mann – Real/Fake“ und mehr!

Auch für Firmen- und Privatveranstaltungen ist das Universum THEATER LANDAU attraktiv: Ob Teamevents, Jubiläen oder private Feiern – das Haus bietet vielfältige Möglichkeiten, Veranstaltungen individuell zu gestalten.

Alle aktuellen Informationen zu Filmen, Terminen und Veranstaltungen sind jederzeit auf der Website des Hauses unter www.universum-theater-landau.de/programm sowie auf den sozialen Kanälen verfügbar.

www.universum-theater-landau.de

Infos / Quelle: Universum THEATER LANDAU, Königstraße 48/50 in 76829 Landau

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 13:31