Landau – Stadtbibliothek lädt zur Aktion „Mut zum Buch“ ein: Neue Genres entdecken und sich überraschen lassen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Die eigene Komfortzone verlassen, Neues entdecken, ein neues Genre ausprobieren oder sich beim nächsten Buch einfach überraschen lassen: Dazu lädt die Stadtbibliothek Landau bei ihrer Aktion „Mut zum Buch“ ein. Vom 2. Februar bis zum 11. April haben Leserinnen und Leser die Möglichkeit, sich auf ein ganz besonderes Leseabenteuer einzulassen. Bei der Aktion handelt es sich um die Nachfolgerin der Aktion „Blind Date mit einem Buch“. Die Aktion richtet sich an Erwachsene sowie an Jugendliche ab 13 Jahren.

Bücher, die unterschiedlicher kaum sein könnten, wurden von den Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek sorgfältig in Zeitungspapier verpackt. Titel, Autor und Handlung bleiben bis zum Auspacken zu Hause ein Geheimnis. Als kleine Orientierung dienen lediglich Hinweise zum Genre sowie die Bewertungen der Bücher.

Wer noch auf der Suche nach dem Lieblingsbuch ist oder einfach Lust auf ein neues Leseabenteuer hat, ist herzlich eingeladen, die Stadtbibliothek Landau zu besuchen. Um Bücher aus der Aktion „Mut zum Buch“ ausleihen zu können, ist lediglich eine Anmeldung in der Stadtbibliothek erforderlich.

Die Stadtbibliothek Landau im Karl und Edith Fix-Haus am Heinrich-Heine-Platz 10 in Landau ist Montag und Dienstag von 14 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Mittwochs ist die Stadtbibliothek geschlossen. Zu erreichen ist sie unter 0 63 41 / 13-43 20, stadtbibliothek@landau.de oder http://opac.landau.de.

Bildunterschrift: Die Stadtbibliothek Landau lädt zur Aktion „Mut zum Buch“ ein. Leserinnen und Leser haben dabei die Möglichkeit, sich mit einem eingepackten Buch überraschen zu lassen und dabei neue Genres zu entdecken. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 13:55