Landau – Solarstrom vom eigenen Dach: EnergieSüdwest realisiert ihr bislang größtes Mieterstromprojekt in der Landauer Cornichonstraße

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Cornichonstraße 20 in Landau ist das bislang größte
Mieterstromprojekte der EnergieSüdwest (ESW) erfolgreich in Betrieb gegangen.
In enger Zusammenarbeit mit der Eigentümergemeinschaft wurde im Zuge einer
Dachsanierung eine Photovoltaik-Anlage mit 80 Kilowattpeak installiert, die künftig
rund 85.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt – genug, um den Strombedarf
des gesamten Wohngebäudes weitgehend zu decken.
Der auf dem Dach produzierte Solarstrom wird im Rahmen eines Mieterstrommodells
direkt an die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses geliefert. Ergänzend wird bei
Bedarf Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen. Für die Eigentümergemeinschaft
und die Mietparteien bedeutet das eine nachhaltige, wirtschaftliche und lokal erzeugte
Energieversorgung.
„Das Projekt in der Cornichonstraße zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn
Eigentümerinnen und Eigentümer frühzeitig und partnerschaftlich mit dem
Energieversorger zusammenarbeiten“, sagt Dr. Robert Grajcarek, Geschäftsführer der
EnergieSüdwest Projektentwicklung GmbH. „Mit dieser Anlage realisieren wir unser
bislang größtes Mieterstromprojekt und leisten gleichzeitig einen konkreten Beitrag zur
Energiewende vor Ort.“
Besonders bemerkenswert: Die Umsetzung war auch deshalb anspruchsvoll, weil sich
das Gebäude in einer Denkmalzone befindet. Dennoch konnte die Photovoltaik-Anlage
letztlich im Rahmen der Dachsanierung realisiert werden. Ein Beispiel dafür, dass
Denkmalschutz und erneuerbare Energien kein Widerspruch sein müssen.
Auch die Eigentümergemeinschaft zieht eine positive Bilanz. „Für uns war
entscheidend, eine zukunftsfähige Lösung zu finden, von der alle profitieren –
Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mietende“, erklärt Jürgen Alshut von Bau4
Architekten aus Karlsruhe, der auch die Eigentümergemeinschaft vertritt. „Mit
EnergieSüdwest hatten wir einen erfahrenen Partner, der das Projekt ganzheitlich
begleitet hat.“
Beim Mieterstrommodell wird der im Gebäude erzeugte Strom ohne Nutzung des
öffentlichen Netzes direkt an die Letztverbrauchenden verteilt. Dadurch entfallen unter
anderem Netzentgelte, Stromsteuer und Konzessionsabgaben, was den Strom für die
Mietparteien günstiger macht. EnergieSüdwest übernimmt dabei den
Messstellenbetrieb sowie die Abrechnung und die Reststromlieferung. Die Investition
in die PV-Anlage und der Betrieb erfolgen durch die Eigentümergemeinschaft.
Mit Projekten wie diesem setzt EnergieSüdwest verstärkt auf dezentrale
Energieversorgung und nachhaltige Lösungen im urbanen Raum. „Gerade in
Mehrfamilienhäusern liegt großes Potenzial, erneuerbare Energien effizient zu
nutzen“, so Dr. Grajcarek.
Weitere Informationen zum Mieterstrommodell der EnergieSüdwest finden
Interessierte unter https://energie-suedwest.de/mieterstrom.
Bildunterschrift: Das Dach der Cornichonstraße 20 mit der neuen Photovoltaikanlage.
(Quelle: ESW)
Quelle: ESW
Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 20:47