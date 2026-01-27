Landau – Solarstrom vom eigenen Dach: EnergieSüdwest realisiert ihr bislang größtes Mieterstromprojekt in der Landauer Cornichonstraße



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Cornichonstraße 20 in Landau ist das bislang größte

Mieterstromprojekte der EnergieSüdwest (ESW) erfolgreich in Betrieb gegangen.

In enger Zusammenarbeit mit der Eigentümergemeinschaft wurde im Zuge einer

Dachsanierung eine Photovoltaik-Anlage mit 80 Kilowattpeak installiert, die künftig

rund 85.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt – genug, um den Strombedarf

des gesamten Wohngebäudes weitgehend zu decken.

Der auf dem Dach produzierte Solarstrom wird im Rahmen eines Mieterstrommodells

direkt an die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses geliefert. Ergänzend wird bei

Bedarf Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen. Für die Eigentümergemeinschaft

und die Mietparteien bedeutet das eine nachhaltige, wirtschaftliche und lokal erzeugte

Energieversorgung.

„Das Projekt in der Cornichonstraße zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn

Eigentümerinnen und Eigentümer frühzeitig und partnerschaftlich mit dem

Energieversorger zusammenarbeiten“, sagt Dr. Robert Grajcarek, Geschäftsführer der

EnergieSüdwest Projektentwicklung GmbH. „Mit dieser Anlage realisieren wir unser

bislang größtes Mieterstromprojekt und leisten gleichzeitig einen konkreten Beitrag zur

Energiewende vor Ort.“

Besonders bemerkenswert: Die Umsetzung war auch deshalb anspruchsvoll, weil sich

das Gebäude in einer Denkmalzone befindet. Dennoch konnte die Photovoltaik-Anlage

letztlich im Rahmen der Dachsanierung realisiert werden. Ein Beispiel dafür, dass

Denkmalschutz und erneuerbare Energien kein Widerspruch sein müssen.

Auch die Eigentümergemeinschaft zieht eine positive Bilanz. „Für uns war

entscheidend, eine zukunftsfähige Lösung zu finden, von der alle profitieren –

Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mietende“, erklärt Jürgen Alshut von Bau4

Architekten aus Karlsruhe, der auch die Eigentümergemeinschaft vertritt. „Mit

EnergieSüdwest hatten wir einen erfahrenen Partner, der das Projekt ganzheitlich

begleitet hat.“

Beim Mieterstrommodell wird der im Gebäude erzeugte Strom ohne Nutzung des

öffentlichen Netzes direkt an die Letztverbrauchenden verteilt. Dadurch entfallen unter

anderem Netzentgelte, Stromsteuer und Konzessionsabgaben, was den Strom für die

Mietparteien günstiger macht. EnergieSüdwest übernimmt dabei den

Messstellenbetrieb sowie die Abrechnung und die Reststromlieferung. Die Investition

in die PV-Anlage und der Betrieb erfolgen durch die Eigentümergemeinschaft.

Mit Projekten wie diesem setzt EnergieSüdwest verstärkt auf dezentrale

Energieversorgung und nachhaltige Lösungen im urbanen Raum. „Gerade in

Mehrfamilienhäusern liegt großes Potenzial, erneuerbare Energien effizient zu

nutzen“, so Dr. Grajcarek.

Weitere Informationen zum Mieterstrommodell der EnergieSüdwest finden

Interessierte unter https://energie-suedwest.de/mieterstrom.

Bildunterschrift: Das Dach der Cornichonstraße 20 mit der neuen Photovoltaikanlage.

(Quelle: ESW)

Quelle: ESW

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 20:47