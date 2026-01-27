Landau – Dringende Warnmeldung der Polizei: Betrugs-Anrufe bei älteren Menschen aktuell sehr häufig

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Freisbach vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich so genannter Schock-Anrufe handeln könnte. Warnen sie Großeltern und Eltern zur Vorsicht!

– Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen sie auf!

– Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe

Verwandte. – Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder

Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Sie können die Polizeidirektion Landau unter 06341 2870 oder die örtliche zustände Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 9580 erreichen.

Quelle:

Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:49