Landau – Digitaler Vortrag: „Ab ins Ausland“

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Zahlreiche junge Menschen möchten zwischen Schulzeit und Berufsausbildung oder Studium Erfahrungen in Projekten im Ausland machen. Auch immer mehr Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, suchen diese Herausforderung.

Die Agentur für Arbeit Landau informiert am Donnerstag, 12.02.2026 von 16 17 Uhr, in einem digitalen Vortrag über die zahlreichen Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes für Jugendliche und Erwachsene.

Neben den verschiedenen Überbrückungs- und Austauschmöglichkeiten im Ausland erhalten Interessiere nützliche Informationen über das Arbeiten für die EU, im internationalen Kontext oder im Ausland agierender Organisationen. Außerdem gibt es Tipps, wie man die Auslandserfahrungen für den eigenen beruflichen Weg nutzen kann. Auch das Online-Portal Europass wird vorgestellt.

Die Veranstaltung findet online über die kostenlose Anwendung Microsoft Teams statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlichen. Interessierte finden den Einwahllink in der Veranstaltungsdatenbank auf der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit unter

www.arbeitsagentur.de/Veranstaltungen

Fragen zur Veranstaltung beantwortet das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Landau unter 06341 958 222.

Quelle: Arbeitsagentur Landau

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 08:31