Ladenburg – Bürgersprechstunde mit Bürgermeister Stefan Schmutz

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Bürgermeister Stefan Schmutz lädt am Donnerstag, den 5. Februar 2026, von 16.00 – 18.00 Uhr zur Bürgersprechstunde ein. Bürgerinnen und Bürger haben die Gelegenheit, Anliegen und Anregungen, die in Verbindung mit Ladenburg stehen, ihm in einem persönlichen Gespräch zu schildern. Auf Wunsch ist Bürgermeister Schmutz auch per Telefon, Videokonferenz oder über WhatsApp erreichbar.

Anmeldungen mit Angabe des Namens, der Telefonnummer sowie des Themenschwerpunktes werden bis Dienstag, 3. Februar 2026 per Mail unter post@ladenburg.de oder unter Telefon 06203 70-101 im Sekretariat des Bürgermeisters entgegengenommen.

Die Bürgersprechstunde ist ein offenes Angebot, das einem regelmäßigen und direkten Austausch mit der Bürgerschaft dient.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 13:27