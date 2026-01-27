Hockenheim – Autofahrer auf L722 zum Anhalten gezwungen und ausgeraubt – Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Montagmittag wurde ein 33-Jähriger auf der L 722 im Bereich der dortigen Recyclinganlage von Insassen zweier Kleinwagen zum Anhalten gedrängt und anschließend ausgeraubt.

Gegen 13:15 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem schwarzen Volkswagen von der BAB 61 kommend entlang der L722 in Richtung Schwetzingen. Auf Höhe einer dort befindlichen Recyclinganlage wurde er von zwei Kleinwagen verfolgt und bedrängt. Im weiteren Verlauf bremste ihn ein dunkles, nicht näher bekanntes, Auto aus und ein rotes Auto versperrte ihm den Rückweg, so dass der 33-Jährige anhalten musste. Unmittelbar nach dem Stillstand der drei Fahrzeuge stiegen zwei Männer aus dem dunklen Kleinwagen aus und besprühten den jungen Mann massiv mit Pfefferspray. Während dieser aufgrund der Wirkung des Pfeffersprays nichts mehr sehen konnte, bereicherte sich die Täterschaft an dessen im Auto befindlicher Tasche und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die beiden ausgestiegenen Täter wurden von Zeugen wie folgt beschrieben:

– männlich,

– dunkel maskiert,

– dunkel bekleidet mit einem weißen Schriftzug „POLICE“ auf der

Vorderseite des Oberteils.

Der 33-Jährige musste medizinisch versorgt werden, wurde durch den Einsatz des Pfeffersprays jedoch nur leicht verletzt.

Der Wert des Raubgutes ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Es werden Personen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können oder sich zu dieser Zeit im Bereich der Tatörtlichkeit befunden haben und über Autokameras verfügen. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 16:56