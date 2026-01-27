Heppenheim – Weißer Mercedes „AMG GT“ gestohlen – UPDATE: Doch nicht gestohlen sondern abgeschleppt…

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Zwischen Montagvormittag (26.1.), 10 Uhr, und Dienstagvormittag (27.1.), 10 Uhr, haben Kriminelle einen weißen Mercedes „AMG GT“ entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HD-GA 1453 war in der Straße „Am Alten Neckar“ abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06252 / 706 – 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

UPDATE 18:09: Heppenheim: Weißer „AMG GT“ wieder aufgefunden

Heppenheim (ots) – Der als vermeintlich gestohlen gemeldete weiße Mercedes „AMG GT“ (HD-GA 1453) wurde wieder aufgefunden. Die Polizei stellt somit die Suche nach dem Fahrzeug ein und bedankt sich für die Unterstützung. Der Verdacht des Autodiebstahls hat sich nicht erhärtet. Das Fahrzeug wurde lediglich abgeschleppt.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 18:16