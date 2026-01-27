Hemsbach – Terminverlegung Kulturbühne Max

Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Die für den 22. Februar 2026 geplante Veranstaltung in der Kulturbühne Max, Hemsbach mit Martin Müller-Reisinger & Nenad Uskokovic „Die Ver(w)irrungen des Nepermuk Semmelmeier“

frei nach Karl Valentin, muss wegen Drehverpflichtungen verschoben werden. Der neue Termin ist der 24. Oktober 2027.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 13:23