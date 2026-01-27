Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Stadtwald im Bereich des außerörtlichen Abschnitts des Steigerwegs beginnen am Montag, 2. Februar 2026, umfangreiche Waldarbeiten des städtischen Landschafts- und Forstamts. Dabei kommt aufgrund der topografischen Lage auch ein Hochgebirgsseilkran zum Einsatz. Die Seilkrananlage ermöglicht eine bodenschonende Holzrückung und erhöht die Arbeitssicherheit im Hangbereich.

Zeitweise Sperrung des Steigerwegs

Für die Durchführung der Arbeiten muss der Steigerweg im betroffenen Abschnitt von Montag, 2. Februar, bis Samstag, 14. Februar 2026, in der verkehrsarmen Zeit zwischen 9 und 15.30 Uhr zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wird über Sicherungsposten gesteuert. Die Wartezeiten werden auf maximal vier Minuten begrenzt. Außerhalb der Arbeitszeiten ist die Strecke befahrbar.

Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt zum Waldgebiet rund um den Arbeitsbereich auch für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende untersagt. Während der Waldarbeiten kann es im Bereich Steigerweg zu Lärmbelästigungen kommen. Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Wege wiederhergestellt und das Gebiet für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 17:37