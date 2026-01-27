Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Countdown läuft, die Vorfreude wächst: Mit einer großen Eröffnungsveranstaltung wird das Konzerthaus Stadthalle in der Heidelberger Altstadt in wenigen Tagen, am Sonntag, 1. Februar 2026, nach umfassender Sanierung wiedereröffnet. Das Interesse ist groß: Die kostenfreien Karten für die vier Zeitslots am Eröffnungstag mit abwechslungsreichem Bühnenprogramm und anschließender Erkundung der Stadthalle waren innerhalb kürzester Zeit vergeben. Mehrere Tausend Heidelbergerinnen und Heidelberger erhalten bei der Eröffnungsveranstaltung und den drei ausverkauften Eröffnungskonzerten des Theaters und Orchesters Heidelberg in den ersten Tagen einen Eindruck von der „guten Stube“ in neuem Glanz.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, Einblicke in die Stadthalle zu erhalten: Die Stadt Heidelberg begleitet den Eröffnungstag auf ihren Social-Media-Kanälen. In den kommenden Monaten werden Führungen und viele weitere Veranstaltungen angeboten: Aktuell gibt es noch Restkarten für „Ciel d’hiver – das 5. Philharmonische Konzert“ des Theaters und Orchesters Heidelberg mit Werken von Kaija Saariaho, Oxana Omelchuk und Dmitri Schostakowitsch am Mittwoch, 25., und Donnerstag, 26. Februar, 20 Uhr: Angelaufen ist auch der Vorverkauf für die Sonderkonzerte „John Williams’ Greatest Hits“ am 5. und 6. Juni 2026 um 20 Uhr: Das Philharmonische Orchester präsentiert die bekanntesten Soundtracks des Filmkomponisten. Auch an kleine Konzertbegeisterte ist gedacht: Am 6. Juni 2026 findet um 15 Uhr das Familienkonzert „Magische Klänge aus Hogwarts – Muggel oder Magier?“ für Kinder ab neun Jahren statt. Tickets an der Theaterkasse und unter www.theaterheidelberg.de.

Zurück in die Stadthalle kehrt auch das Musikfestival Heidelberger Frühling vom 14. März bis 19. April 2026 unter dem Motto „Zurück nach vorn“: 112 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, davon 74 im Konzerthaus Stadthalle. Am Sonntag, 15. März, finden vier re:Start-Konzerte in der Stadthalle bei kostenfreiem Eintritt statt. Mehr Informationen und Tickets gibt es online unter www.heidelberger-fruehling.de.

Auch die Fastnachter kehren in die Stadthalle zurück. Die Perkeo-Prunksitzung am 8. Februar 2026 ist bereits ausverkauft.

Empore steht bei Eröffnung noch nicht zur Verfügung

Die Empore im Wolfgang Marguerre Saal wird in der Eröffnungswoche dagegen noch nicht zur Verfügung stehen. Aufgrund von verspäteten Materiallieferungen können unter anderem Geländer und Sturzsicherungen nicht rechtzeitig eingebaut werden. Personen, die für die Konzerte am Sonntag, 1. Februar, 20 Uhr, am Dienstag, 3. Februar, 20 Uhr, oder am Donnerstag, 5. Februar 2026, 20 Uhr, über Karten für die Empore verfügen, können diese leider nicht in Anspruch nehmen. Das Theater und Orchester Heidelberg wird für die betroffenen Karteninhaberinnen und -inhaber ein weiteres Konzert am 1. März 2026 anbieten. Alle Karteninhaberinnen und -inhaber werden direkt kontaktiert. Die Fertigstellung der Empore erfolgt in den kommenden Wochen.

Sanierung nur dank des einzigartigen Engagements von Wolfgang Marguerre möglich

Die umfassende Sanierung der Stadthalle ist nur dank des einzigartigen Engagements des Heidelberger Ehrenbürgers Wolfgang Marguerre möglich. Gemeinsam mit seiner Familie und seinem Unternehmen Octapharma deckt er in vollem Umfang den Kostenrahmen für die Sanierung in Höhe von 57 Millionen Euro.

Die Projektleitung für die Sanierung hat die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH) inne, in enger Abstimmung mit der Betreiberin Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft und dem Architektenbüro Waechter + Waechter.

Mehr Informationen zur Stadthalle gibt es online unter www.stadthalle.heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 17:47