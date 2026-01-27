Hagenbach – Chorwerk-Queenprojekt Vol. 2 feiert Halbzeit – 100 Stimmen – eine Vision

Hagenbach / Kandel / Metropolregion Rhein-Neckaretropolregion Rhein-Neckar – Geschenk zum 115ten Geburtstag: Chorwerk hat sich selbst eine Freude gemacht und zum zweiten Mal ein Queen-Tribute-Konzert aufgelegt. Das südpfälzische Chorprojekt „One Vision Vol. 2“ geht Ende Januar mit rund 100 Sängerinnen und Sängern in die zweite Halbzeit. Das Abschlusskonzert des Queen-Chorprojekts wird am 20. Juni 2026 in Kandel stattfinden. Etwa 70 Sängerinnen und Sänger aus der gesamten Südpfalz von Berg bis Bad Dürkheim, aus Baden und dem Elsass sind Projektgäste und verstärken den 35-köpfigen Chorwerk-Stammchor – für eine lebendige 100-stimmige Vision nach 115 Jahren Chorgeschichte.

„Uns geht es, als musikalisches Plus sozusagen, um ein gemeinsames Erlebnis, auf die Bühne gebracht von aktiv Singenden aus vielen unterschiedlichen Chören der Region, aber auch von chor-unerfahrenen Queenfans“, resümiert Chorwerk-Vorstand Uli Steinmann. Denn Chorwerk sei von Anfang an als offenes und überregionales Ensemble konzipiert gewesen. Der Arbeitergesangverein Hagenbach, aus dem das moderne Ensemble Chorwerk hervorgegangen ist, feiert in diesem Jahr seinen 115sten Geburtstag. Das Queenprojekt ist ein Beleg dafür, dass sich traditionelle Wurzeln, musikalische Innovation und zeitgemäße rockige Hymnen keineswegs ausschließen.

Die musikalische Leitung des Queen-Tributes liegt in den Händen von Dirigentin Julia Funk-Balzer. Für ein authentisches Rockerlebnis sorgt unterstützend die Band HörensWörth, eine erfolgreiche Coverband aus der Region. „Das erste Queenprojekt One Vision 2023 war bereits so erfolgreich, dass wir eine Zweitauflage möglich machen wollten“, so Chorwerk-Vorstand Uli Steinmann. „Die Resonanz mit über 70 Anmeldungen hat uns überwältigt.“ Chorwerk sieht in der Südpfalz das Potenzial für eine starke gemeinsame Vision, die auch Chorfremden zeigt, welche Emotionen moderner Chorgesang auf die Bühne zaubern kann. Und welche Musik eignet sich dafür besser als die zeitlosen Rockhits und Balladen von Queen?

Proben mit viel Spaß und Engagement – rund 100 Teilnehmende am Queenprojekt von Chorwerk Hagenbach. Das Abschlusskonzert findet am 20. Juni in Kandel statt.

Fotos: Manfred Ehrhardt/Chorwerk

Chorwerk im Arbeitergesangverein Hagenbach (gegründet 1911): Der Name ist Programm, denn Chorwerk arbeitet unter der Leitung von Julia Funk-Balzer kontinuierlich an seinen sängerischen Fähigkeiten. Derzeit singen über 40 Männer und Frauen zwischen 18 und 78 Jahren aus mehr als zwölf südpfälzischen Städten und Gemeinden sowie dem Elsass ein Repertoire aus Pop, Folk, Rock und Deutsch-Rap bis zu neuen deutschen Liedern. Ein Patenprogramm für Chor-Interessierte erleichtert Neulingen den Einstieg: Denn Singen bei Chorwerk soll in erster Linie Spaß machen. Die persönliche Betreuung hilft dabei, sich in die Chorgemeinschaft aufgenommen zu fühlen und gewährt praktische Unterstützung. Chorwerk nimmt regelmäßig an Stimm- und Chor-Fortbildungen teil.

