Freckenfeld – Einbruchsversuch in Lagerhalle

Freckenfeld / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am vergangenen Wochenende versuchten bislang unbekannte Täter das Eingangstor einer Lagerhalle in der Raiffeisenstraße aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. Das Tor wurde dabei jedoch beschädigt.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 15:45