Frankenthal – Kommunale Wärmeplanung veröffentlicht Zwischenbericht

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer klimaneutralen

Wärmeversorgung gemacht: Der Zwischenbericht zur kommunalen Wärmeplanung wird

veröffentlicht. Grundlage des Berichts ist eine umfassende Bestands- und Potenzialanalyse

zum Gebäudebestand sowie zu erneuerbaren Energiequellen im Stadtgebiet.

Die zentralen Ergebnisse der Analyse wurden bereits am 25. November 2025 im Ausschuss

für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität vorgestellt und nun in einem Zwischenbericht

zusammengefasst. Dieser wird in der Zeit von Montag, 26. Januar, bis einschließlich Freitag,

27. Februar, öffentlich zugänglich gemacht.

Der Zwischenbericht ist während dieses Zeitraums online unter

www.frankenthal.de/waermeplanung einsehbar. Zusätzlich liegen die Unterlagen im Foyer

des JM-Centers im Nachtweideweg 1–7, während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag

von 8.00 bis 16.30 Uhr) öffentlich aus.

Inhalte des Zwischenberichts

Der Zwischenbericht zur kommunalen Wärmeplanung enthält unter anderem eine detaillierte

Analyse des aktuellen Gebäudebestands in Frankenthal, einschließlich Baualtersklassen,

Nutzungsarten und derzeitiger Wärmeversorgungssysteme. Zudem werden der heutige

Wärmebedarf sowie die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen im Stadtgebiet

dargestellt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von Potenzialen für eine klimaneutrale

Wärmeversorgung. Betrachtet werden dabei insbesondere erneuerbare Energiequellen wie

Umweltwärme, Geothermie und Solarthermie sowie Abwärmepotenziale. Darüber hinaus

werden Möglichkeiten für den Ausbau von Wärmenetzen und für dezentrale

Einzelversorgungslösungen aufgezeigt.

Auf Grundlage der Bestands- und Potenzialanalyse werden erste strategische Ansätze für

die Wärmewende in Frankenthal beschrieben. Dazu zählen die Identifikation potenziell

geeigneter Gebiete für Wärmenetze, Hinweise auf zukünftige Entwicklungsschwerpunkte

sowie erste Handlungsempfehlungen als Vorbereitung für den im Endbericht vorgesehenen

Maßnahmenkatalog.

Stellungnahmen ausdrücklich erwünscht

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie weitere Interessierte haben während der

Veröffentlichungsfrist die Möglichkeit, Stellungnahmen zur kommunalen Wärmeplanung

abzugeben, bevorzugt per E-Mail an klima@frankenthal.de. Alternativ kann Feedback auch

schriftlich eingereicht werden an das Klimabüro Frankenthal, z.Hd. Stefanie Klinner,

Nachtweideweg 1-7, 67227 Frankenthal.

Bürgerinfoveranstaltung am 19. Februar

Ergänzend zur Veröffentlichung lädt die Stadt Frankenthal zu einer öffentlichen

Bürgerinformationsveranstaltung ein. Diese findet am Donnerstag, 19. Februar, um 19 Uhr

im CongressForum Frankenthal (Konferenzraum 3, Stephan-Cosacchi-Platz 5) statt.

Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer und

Klimaschutzmanagerin Stefanie Klinner stellt das beauftragte Büro EnergyEffizienz GmbH

die Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse sowie die entwickelte

Wärmewendestrategie vor. Präsentiert werden unter anderem potenzielle Eignungsgebiete

für Wärmenetze und Einzelversorgung sowie ein Maßnahmenkatalog für den Weg zu einer

klimaneutralen Wärmeversorgung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Fragen zu

Heizungsoptionen für einzelne Gebäude zu stellen. Um Anmeldung an klima@frankenthal.de

zur besseren Planbarkeit wird gebeten, sie ist aber nicht zwingend erforderlich.

Ausblick auf den Endbericht

Die Endergebnisse der kommunalen Wärmeplanung werden in einem abschließenden

Endbericht zusammengefasst. Die Offenlage dieser Ergebnisse erfolgt im Anschluss an die

Bürgerinformationsveranstaltung. Auch hierzu wird es erneut eine Beteiligungsmöglichkeit für

die Öffentlichkeit geben. Der Abschluss der kommunalen Wärmeplanung und die

Veröffentlichung des finalen Endberichts sind für Mai 2026 vorgesehen.

100-prozentige Förderung durch den Bund

Die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung in Frankenthal wird im Rahmen der

Nationalen Klimaschutzinitiative zu 100 Prozent durch das Bundesministerium für Wirtschaft

und Klimaschutz gefördert. Mit dieser Initiative unterstützt der Bund seit 2008 Projekte zur

Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur nachhaltigen Verankerung des

Klimaschutzes auf kommunaler Ebene.

Quelle. Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 22:02