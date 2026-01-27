Frankenthal – Kommunale Wärmeplanung veröffentlicht Zwischenbericht

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer klimaneutralen
Wärmeversorgung gemacht: Der Zwischenbericht zur kommunalen Wärmeplanung wird
veröffentlicht. Grundlage des Berichts ist eine umfassende Bestands- und Potenzialanalyse
zum Gebäudebestand sowie zu erneuerbaren Energiequellen im Stadtgebiet.
Die zentralen Ergebnisse der Analyse wurden bereits am 25. November 2025 im Ausschuss
für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität vorgestellt und nun in einem Zwischenbericht
zusammengefasst. Dieser wird in der Zeit von Montag, 26. Januar, bis einschließlich Freitag,
27. Februar, öffentlich zugänglich gemacht.
Der Zwischenbericht ist während dieses Zeitraums online unter
www.frankenthal.de/waermeplanung einsehbar. Zusätzlich liegen die Unterlagen im Foyer
des JM-Centers im Nachtweideweg 1–7, während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag
von 8.00 bis 16.30 Uhr) öffentlich aus.
Inhalte des Zwischenberichts
Der Zwischenbericht zur kommunalen Wärmeplanung enthält unter anderem eine detaillierte
Analyse des aktuellen Gebäudebestands in Frankenthal, einschließlich Baualtersklassen,
Nutzungsarten und derzeitiger Wärmeversorgungssysteme. Zudem werden der heutige
Wärmebedarf sowie die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen im Stadtgebiet
dargestellt.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von Potenzialen für eine klimaneutrale
Wärmeversorgung. Betrachtet werden dabei insbesondere erneuerbare Energiequellen wie
Umweltwärme, Geothermie und Solarthermie sowie Abwärmepotenziale. Darüber hinaus
werden Möglichkeiten für den Ausbau von Wärmenetzen und für dezentrale
Einzelversorgungslösungen aufgezeigt.
Auf Grundlage der Bestands- und Potenzialanalyse werden erste strategische Ansätze für
die Wärmewende in Frankenthal beschrieben. Dazu zählen die Identifikation potenziell
geeigneter Gebiete für Wärmenetze, Hinweise auf zukünftige Entwicklungsschwerpunkte
sowie erste Handlungsempfehlungen als Vorbereitung für den im Endbericht vorgesehenen
Maßnahmenkatalog.
Stellungnahmen ausdrücklich erwünscht
Alle Bürgerinnen und Bürger sowie weitere Interessierte haben während der
Veröffentlichungsfrist die Möglichkeit, Stellungnahmen zur kommunalen Wärmeplanung
abzugeben, bevorzugt per E-Mail an klima@frankenthal.de. Alternativ kann Feedback auch
schriftlich eingereicht werden an das Klimabüro Frankenthal, z.Hd. Stefanie Klinner,
Nachtweideweg 1-7, 67227 Frankenthal.
Bürgerinfoveranstaltung am 19. Februar
Ergänzend zur Veröffentlichung lädt die Stadt Frankenthal zu einer öffentlichen
Bürgerinformationsveranstaltung ein. Diese findet am Donnerstag, 19. Februar, um 19 Uhr
im CongressForum Frankenthal (Konferenzraum 3, Stephan-Cosacchi-Platz 5) statt.
Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer und
Klimaschutzmanagerin Stefanie Klinner stellt das beauftragte Büro EnergyEffizienz GmbH
die Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse sowie die entwickelte
Wärmewendestrategie vor. Präsentiert werden unter anderem potenzielle Eignungsgebiete
für Wärmenetze und Einzelversorgung sowie ein Maßnahmenkatalog für den Weg zu einer
klimaneutralen Wärmeversorgung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Fragen zu
Heizungsoptionen für einzelne Gebäude zu stellen. Um Anmeldung an klima@frankenthal.de
zur besseren Planbarkeit wird gebeten, sie ist aber nicht zwingend erforderlich.
Ausblick auf den Endbericht
Die Endergebnisse der kommunalen Wärmeplanung werden in einem abschließenden
Endbericht zusammengefasst. Die Offenlage dieser Ergebnisse erfolgt im Anschluss an die
Bürgerinformationsveranstaltung. Auch hierzu wird es erneut eine Beteiligungsmöglichkeit für
die Öffentlichkeit geben. Der Abschluss der kommunalen Wärmeplanung und die
Veröffentlichung des finalen Endberichts sind für Mai 2026 vorgesehen.
100-prozentige Förderung durch den Bund
Die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung in Frankenthal wird im Rahmen der
Nationalen Klimaschutzinitiative zu 100 Prozent durch das Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz gefördert. Mit dieser Initiative unterstützt der Bund seit 2008 Projekte zur
Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur nachhaltigen Verankerung des
Klimaschutzes auf kommunaler Ebene.
Quelle. Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 22:02