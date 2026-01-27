Frankenthal – EWF-Bürgerbüro eingeschränkte Öffnungszeiten

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 30. Januar sind das Bürgerbüro und die Friedhofsverwaltung des Eigen-

und Wirtschaftsbetriebes auf Grund einer internen Veranstaltung ab 11 Uhr geschlossen.

Gelbe Säcke können am Seiteneingang des Rathauses zu den bekannten Öffnungszeiten

abgeholt werden.

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb ist per E-Mail an ewf-service@frankenthal.de erreichbar

und die Friedhofsverwaltung unter ewf-friedhofswesen@frankenthal.de.

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb bittet um Verständnis, dass sich die Bearbeitungzeit

verzögern kann.

Einige Services, beispielsweise Terminanfragen für die Sperrmüllabholung, können auch

online beantragt werden. Mehr Informationen unter www.frankenthal.de/ewf

Am Montag, den 2. Februar haben sowohl das Bürgerbüro als auch die Friedhofsverwaltung

wieder für Sie geöffnet.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:38