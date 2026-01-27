Frankenthal – EWF-Bürgerbüro eingeschränkte Öffnungszeiten

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 30. Januar sind das Bürgerbüro und die Friedhofsverwaltung des Eigen-
und Wirtschaftsbetriebes auf Grund einer internen Veranstaltung ab 11 Uhr geschlossen.
Gelbe Säcke können am Seiteneingang des Rathauses zu den bekannten Öffnungszeiten
abgeholt werden.
Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb ist per E-Mail an ewf-service@frankenthal.de erreichbar
und die Friedhofsverwaltung unter ewf-friedhofswesen@frankenthal.de.
Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb bittet um Verständnis, dass sich die Bearbeitungzeit
verzögern kann.
Einige Services, beispielsweise Terminanfragen für die Sperrmüllabholung, können auch
online beantragt werden. Mehr Informationen unter www.frankenthal.de/ewf
Am Montag, den 2. Februar haben sowohl das Bürgerbüro als auch die Friedhofsverwaltung
wieder für Sie geöffnet.
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 21:38