Edenkoben/A65 – LKW-Überladung

Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – Weil der Schüttkegel ihrer Ladung über die Bordwände ragte, müssen zwei LKW-Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro bezahlen. Zudem erhalten sie jeweils einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Beide wurden gestern Vormittag (26.01.2026, 11 Uhr) auf der A65 und in der Bahnhofstraße kontrolliert, weil sie wegen Überladung bzw. wegen ihrer nicht ausreichend gesicherten Ladung auffielen.
Quelle:
Polizeiinspektion Edenkoben
Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2026, 14:09