Worms – Programmieren und Robotik entdecken – Ada-Lovelace-Projekt begeistert Mädchen an der Hochschule Worms

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen des Ada-Lovelace-Projekts (ALP) besuchten alle Mädchen der 5. Klassen des Eleonoren-Gymnasiums am 11. und 18. Dezember 2025 die Hochschule Worms. Am Fachbereich Informatik erhielten die Schülerinnen in zwei Workshops auf spielerische und kreative Weise erste Einblicke in die Welt des Programmierens und der Robotik. Ein Schwerpunkt lag auf der Entwicklung eigener Computerspiele: Nach einer kurzen Einführung in das Kultspiel Flappy Bird lernten die Teilnehmerinnen das Grundprinzip kennen und setzten dieses anschließend mit der Programmiersprache Scratch um. Mit großer Begeisterung gestalteten sie eigene Spielfiguren, Hintergründe und Hindernisse und erweckten ihre Ideen Schritt für Schritt zum Leben. Besonders beeindruckend war der kreative Eifer, mit dem ganz persönliche Spielversionen entstanden. Zum Abschluss konnten die Mädchen ihre selbst programmierten Spiele ausprobieren und sogar mit nach Hause nehmen, um sie dort weiterzuspielen und weiterzuentwickeln. Parallel dazu tauchten Mädchen im Alter von 12 bis 13 Jahren in die Welt der Robotik ein. In einem weiteren Workshop sammelten sie erste Erfahrungen mit blockbasierter Programmierung und bauten aus LEGO den Mondstationsroboter „Robi“.

Eingebettet in eine spannende Geschichte lernten sie, wie Roboter Astronautinnen bei ihrer Arbeit unterstützen können. In einer gemeinsamen Mission programmierten die Teilnehmerinnen den Roboter so, dass er verstreute Mondsteine und Proben einsammelte und sicher zur Forschungsstation zurückbrachte. Dabei waren präzises Steuern, logisches Denken und Teamarbeit gefragt. Die Motivation war so groß, dass im Anschluss weitere Roboter gebaut und neue Abenteuer gestartet wurden. Am Ende der Workshops gingen alle Teilnehmerinnen stolz auf ihre Leistungen und mit der Erkenntnis nach Hause, wie viel Freude Technik, Programmieren und gemeinsames Tüfteln machen können. Das Ada-Lovelace-Projekt (ALP) ist eine rheinland-pfälzische Initiative zur Förderung von Mädchen und jungen Frauen in den MINT-Fächern – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Durch Workshops, praktische Einblicke und weibliche Vorbilder stärkt das Projekt Selbstvertrauen, baut Rollenklischees ab und zeigt vielfältige Chancen in MINT-Studiengängen und -Berufen auf – ganz nach dem Motto: „Was ich will, das kann ich!“

