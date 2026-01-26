  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Stadt Veranstaltungen
26.01.2026, 11:25 Uhr

Weinheim – Von Altstadtzauber bis Weibergedöns – Weinheimer Stadttourismus bietet auch 2026 wieder spannende Führungen durch Stadt und Landschaft – „Natur Pur“ und „Hits für Kids“

Stadt VeranstaltungenWeinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Nachtwächter macht den Anfang. Am Mittwoch, 11. Februar, schwingt der zwielichtige Geselle (alias Stadtführer und Historiker Dietmar Spicker) seine Laterne und nimmt seine Gefolgschaft mit auf eine Tour durch die Weinheimer Altstadt, auch in die dunklen Ecken, in die man sich früher im Mittelalter nicht so gerne verirrte. Aber ein bisschen Gänsehaut gehört zu einer richtigen Nachtwächter-Stadtführung ja dazu. Die Tourist-Info, der Weinheimer Stadttourismus, hat jetzt für das Jahr 2026 wieder ein spannendes Programm zusammengestellt, die Führungen gehen durch die Stadt und die Landschaften rund um Weinheim, in den Sommermonaten vergeht keine Woche ohne mindestens eine oder zwei Führungen unterschiedlicher Art. Nicht zu Unrecht heißt es: Weinheim führt. Rund ein Dutzend Stadtführerinnen und Stadtführer mit unterschiedlichen Fachgebieten und Schwerpunkten stehen in den Startlöchern, um den Gästen die Schönheiten ihrer Stadt zu zeigen.

Stadterlebnisse . .

Die Weinheim-Touristiker haben sich dieses Jahr zur besseren Übersicht eine neue Struktur überlegt: Die Führungen sind in Rubriken unterteilt: „Stadterlebnisse“ beziehen sich auf Altstadtführungen und auf Stadtvisiten mit Schwerpunktthemen, ob jetzt auf den Spuren des Nachtwächters, Rund ums Schloss, mit dem Gerber durch Handwerk und Historie, mit Fackeln oder Taschenlampen am Abend. Dabei packen Weinheimer Stadtführerinnen und Stadtführer wieder ihre besonderen Geschichten und Anekdoten aus; sie sind das Salz in der Suppe der Stadtgeschichte: Rosemarie Derkau berichtet in der Stadtführung „Weibergedöns“ über Lebenswege Weinheimer Frauen oder die Geschichten, die man sich am Brunnen zuraunte. Wolfgang Balling erzählt die Geschichten der Kurpfalz und der Kurfürsten, René Scheuermann erklärt die Stadtgeschichte anhand eingängiger Sprichwörter unter dem Motto: „Der Stein des Anstoßes“. Übrigens: Die regelmäßige Altstadtführung „Altstadtzauber – Erlebnisse und Geschichten vergangenen Zeiten“ startet jetzt immer samstags um 14 Uhr am Marktplatz, die erste in diesem Jahr am 4. April. Übrigens kann zu den Führungen auch ein E-Rollstuhl für Menschen mit Behinderung ausgeliehen werden.
Stadtveranstaltungen
Natur Pur ….

Mit „Natur Pur“ sind geführte Exkursionen gemeint, ganz besonders natürlich durch den Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof, den Exotenwald („Wald ferner Länder“ mit Dietmar Spicker sonntags, erstmals dieses Jahr am 22. März), übrigens auch wieder von Wander- und Naturliedern mit Torsten Fetzner begleitet. Aber auch mit Dorisa Winkenbach zu den Wildkräutern, in den Wachenberg-Steinbruch, mit dem Geologen Ludwig Meitzler zum Hirschkopf oberhalb der Nordstadt, zum Bergwerk „Marie in der Kohlbach“. Landschaftsgärtner Bernhard von Hirschheydt kann wunderbare Geschichten über die alten Bäume des Schlossparks erzählen und nimmt die interessierten Begleiter auch mit zu einem Spaziergang durch eine Baumsammlung der besonderen Art in der Weststadt.

„Hits für Kids“ bilden einen weiteren Schwerpunkt des 26er-Weinheimer Stadtführungsprogramms. Wiederum gemeinsam mit Torsten Fetzner besuchen Kinder den Grüffelo-Pfad unterhalb der Burgruine Windeck oder erkunden an der Seite von René Scheuermann die Stadt mit Taschenlampen. Als „Special“ werden auch wieder Rundgänge durch den geschichtsträchtigen Ortsteil Lützelsachsen mit der ehemaligen Ortsvorsteherin und Saase-Kennerin Doris Falter angeboten. Und wer Weinheim ohne Termin erkunden will, hat ja auch digital immer mehr Möglichkeiten: Mit der „Zeig mal“-App, „Weinheim hören“ über QR-Codes und Telefon, den Ingrid-Noll-Pfad und den Mundart-Weg „Uff Woinemerisch“, den es seit dem Heimattage-Jahr 2025 gibt. Alle Angebote sind auch gut online einsehbar unter www.weinheim.de/fuehrungen. Auskünfte und Anmeldungen bei der Tourist-Info am Weinheimer Marktplatz unter tourismus@weinheim.de oder 06201/82 610.

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 11:25

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • EVENTEMPFEHLUNGEN

    • Veranstaltungstipps

    Kalender anzeigen

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com