SÜW – Bereit für die neue Gartensaison: Grünschnitt-Annahmestelle in Vorderweidenthal eröffnet – Derzeit samstagvormittags geöffnet

028, Eröffnung Grünschnitt Annahmestelle VorderweidenthalSüdliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – In Vorderweidenthal gibt es eine neue Grünabfall-Annahmestelle. „Tief im Westen“ des Landkreises Südliche Weinstraße gelegen, ist sie die achte Annahmestelle in SÜW. Am vergangenen Wochenende wurde sie offiziell eröffnet. Bürgerinnen und Bürger können samstags von 9 bis 13 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei Baum-, Strauch-, Heckenschnitt und Co. abgeben. Bis zu drei Kubikmeter pro Anlieferung sind erlaubt. Speiseabfälle, Obst, Gemüse, Wurzelstöcke oder gar Restmüll werden nicht angenommen.

Landrat Dietmar Seefeldt dankte bei der Eröffnung Volker Christmann, Ortsbürgermeister von Vorderweidenthal, der sich für die neue Annahmestelle eingesetzt hatte. Auch an Rolf Mäckel, Leiter des Eigenbetriebs WertstoffWirtschaft (EWW) des Landkreises, richtete der Landrat Dankesworte. „Wir werden nun unsererseits alles dafür tun, dass die Stelle auch bekannt wird und von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird“, so Seefeldt.

Die Firma Köhler-Schmitt GmbH aus Waldrohrbach betreibt die Annahmestelle im Auftrag des Landkreises. Wie Martin Köhler berichtete, wird das angelieferte Material direkt vor Ort zu Hackschnitzeln verarbeitet und so in der Region weiterverwertet.
Von März bis Oktober wird – zusätzlich zu den Samstagsterminen – auch freitags von 13 bis 17.30 Uhr geöffnet sein.

Die Annahmestelle liegt auf dem Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei an der Kreisstraße 11 zwischen Vorderweidenthal und Birkenhördt, zwischen der Abzweigung Bethof und der Einmündung zur L 493. Link bei Google Maps: https://maps.app.goo.gl/xRGipwvFfBedurCp6

Mehr zum Thema Grünschnitt sowie eine Übersicht über alle Annahmestellen im Landkreis gibt es online unter www.suedliche-weinstrasse.de/gruenschnitt.

Bildunterschrift: Bei der Eröffnung der neuen Annahmestelle von links: Werner Kempf, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Kreisbeigeordneter Uwe Huth, Unternehmer Martin Köhler, Landrat Dietmar Seefeldt, Vorderweidenthals Ortsbürgermeister Volker Christmann, Werkleiter Rolf Mäckel, Silzer Ortsbürgermeisterin Elke Mandery und Christoph Stöffler vom Referat „Finanzen und Beteiligungen“ der Kreisverwaltung, ab Juli Nachfolger als Werkleiter. Foto: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 16:06

