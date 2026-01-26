Speyer / Sinsheim – Abenteuer Technik für kleine Entdecker: Die Kids Days in den Technik Museen

Speyer /Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Tag mal anders: Technik fasziniert besonders die kleinen Besucher. Riesige Flugzeuge, mächtige Lokomotiven, ein echtes Space Shuttle und viele weitere Highlights machen den Museumsbesuch zu einem besonderen Erlebnis. Von Januar bis November können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren beim Kids Day in den Technik Museen Sinsheim Speyer einen unvergesslichen Tag rund um Technik, Fortbewegung und Entdeckung erleben. Während die Eltern die Museumshallen erkunden, begeben sich die Kinder in einer kleinen Gruppe auf eine spannende Reise durch die Welt der Technik, betreut und begleitet von einer erfahrenen Mitarbeiterin des Museums. Die genauen Termine, weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten sind online zu finden: Technik Museum Sinsheim https://sinsheim.technikmuseum.de/kids-day und Technik Museum Speyer: https://speyer.technikmuseum.de/kids-day.

Bei einer kindgerechten Führung erfahren die jungen Entdecker, wie schnell die Concorde war, wie Seeleute in U-Booten lebten oder wie ein echtes Stück Mondgestein aussieht. In den IMAXKinos geht es anschließend auf große Fahrt, wahlweise ins Weltall oder in die Tiefsee. So werden Wissen und Staunen auf eindrucksvolle Weise miteinander verbunden. Beim gemeinsamen Mittagessen, bei dem die Kinder zwischen Chicken Nuggets mit Pommes oder Spaghetti mit Tomatensauce wählen können, werden neue Kräfte getankt, bevor der Entdeckungstag weitergeht.

Das Kids-Day-Paket umfasst den Museumseintritt, einen Dokumentarfilm im IMAX-Kino, eine kindgerechte Führung, das Mittagessen inklusive Getränk sowie die durchgehende Betreuung. Zum Abschluss erhält jedes Kind ein kleines Geschenk als Erinnerung.

Hinter dem Programm steht ein klarer Auftrag des Museumsvereins: Die Technik von gestern für die Generation von morgen zu bewahren und erlebbar zu machen. Denn die kleinen Entdecker von heute sind die Piloten, Rennfahrer oder Wissenschaftler von morgen. Mit dem Kids Day gehen die Technik Museen gezielt in diese Richtung. Sie fördern den Entdeckergeist und bieten ein Erlebnis, das Technik spielerisch begreifbar macht. Gleichzeitig haben die Eltern die Gewissheit, dass ihr Nachwuchs bestens aufgehoben ist.

Quelle: Technik Museen Sinsheim / Speyer

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 11:04