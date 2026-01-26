Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit Januar 2025 lädt das Projekt „Tanz im Haus Pannonia“ regelmäßig Seniorinnen und Senioren zu geselligen Tanznachmittagen in das Vereinsheim der Donaudeutschen Landsmannschaft ein. Die Idee zu dem Angebot entstand im Rahmen der Hausbesuche von Gemeindeschwester plus Alexandra Mally, bei denen Seniorinnen und Senioren von früheren Tanzabenden in Lokalen berichteten und ihre schönen Erinnerungen daran teilten.

Mittlerweile kommen monatlich zwischen 80 und 115 Gäste zusammen, um gemeinsam zu tanzen und Zeit miteinander zu verbringen. Für die musikalische Begleitung sorgt regelmäßig der Live-DJ, Musiker und Alleinunterhalter Andreas Maier, der mit einem abwechslungsreichen Programm für gute Stimmung sorgt.

Ein besonderer Dank gilt der Edith-Stein-Realschule Speyer, der Donaudeutschen Landsmannschaft sowie dem Projekt „Silbertaler – Altersarmut lindern“ der Stiftung Beyond Unisus für ihre kontinuierliche Unterstützung. Die Schülerinnen der Edith-Stein-Realschule backen für die Gäste Kuchen, Kekse und Waffeln und beteiligen sich zudem aktiv am Tanzgeschehen. Ebenso trägt das engagierte Team der Ehrenamtlichen maßgeblich zur herzlichen Atmosphäre der Veranstaltungen bei.

Der nächste Tanznachmittag findet am Freitag, 13. Februar 2026, ab 15 Uhr statt und wird als Faschingsfeier gestaltet. Die Gäste dürfen sich auf selbstgemachte Berliner freuen und sind eingeladen, in bunten Verkleidungen mitzufeiern. Veranstaltungsort ist das Haus Pannonia der Donaudeutschen Landsmannschaft in der Friedrich-Ebert-Straße 106 in Speyer. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt kann nach eigenem Ermessen gestaltet werden.

Das Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren aller Altersgruppen und verfolgt das Ziel, Begegnungen zu ermöglichen, die Freude an Bewegung und Musik zu fördern sowie das gemeinschaftliche Miteinander zu stärken.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 17:40