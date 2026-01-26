Speyer – Die Erlösten haben ‚was zu lachen! – „Gottesdienst im Dom – mal anders“ am 1. Februar 2026, 20 Uhr

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. „Die Erlösten haben ‚was zu lachen!“, das möchte Domdekan em. Dr. Christoph Maria Kohl feiern und ausloten – in dem „Gottesdienst im Dom – mal anders“, der in die Fastnachtszeit fällt. Der Februar ist die Zeit der Fastnachtssitzungen und der Karnevalsumzüge. Für die Fastnachter ist das die „fünfte Jahreszeit“ – und die kann uns sehr wohl auch auf Lebens- und Glaubens-Wichtiges aufmerksam machen: Zu Christenmenschen passt das Lachen und alles, was es ausdrückt und bewirkt, besonders gut. Der Gottesdienst beginnt um 20 Uhr. Da der Dom zu dieser Uhrzeit bereits für Besucher geschlossen ist, treffen sich die Mitfeiernden fünf Minuten vor Beginn am Nordwestportal des Doms. „Gottesdienst im Dom – mal anders“ ist ein besonderes Gottesdienstformat, das jeweils am ersten Sonntag des Monats um 20 Uhr im Dom gefeiert wird. Die Gottesdienstfeiern sind in der besonderen Atmosphäre des abendlichen Doms bewusst ganzheitlich-meditativ gestaltet und regen zur aktiven Beteiligung der Mitfeiernden an.

Weitere Termine 2026: 1. März / 5. April / 3. Mai / 7. Juni / 5. Juli / 2. August / 6. September / 4. Oktober / 1. November / 6. Dezember

Quelle

Foto: Klaus Landry

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 11:16