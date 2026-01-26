  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Neujahrsempfang CDU Speyer (35)
26.01.2026, 10:56 Uhr

Speyer – CDU fordert Aufbruch, Verlässlichkeit und klare Prioritäten für Stadt und Land

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Großer Neujahrsempfang der CDU Speyer mit deutlichen Worten zur kommunalen Entwicklung, Bildung und Landespolitik.

Mit großer Resonanz fand der diesjährige Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbands Speyer statt. In ungewohntem Rahmen am Vormittag und an neuem Ort nutzte die CDU den Jahresauftakt bewusst für einen Perspektivwechsel und eine politische Standortbestimmung. Kreisvorsitzende Sylvia Holzhäuser und der direkt gewählte Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) richteten klare Botschaften an Politik, Verwaltung und Landesregierung.

In ihrer Begrüßungsrede betonte die Kreisvorsitzende Sylvia Holzhäuser die Bedeutung von Begegnung, Austausch und Orientierung: „Ein Neujahrsempfang ist mehr als ein Termin im Kalender – er ist ein Ort für offene Worte, neue Gedanken und frische Impulse.“ Zugleich würdigte sie die scheidende Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) für 16 Jahre engagierte und verlässliche Arbeit für die Stadt Speyer und begrüßte den designierten Bürgermeister Prof. Dr. Alexander Schubert (CDU).

Holzhäuser spannte den Bogen von den globalen Krisen und politischen Unsicherheiten bis hin zu den konkreten Herausforderungen vor Ort. Deutschland brauche wieder mehr Ordnung, Verlässlichkeit und Handlungsfähigkeit – Erwartungen, die sich auch auf kommunaler Ebene widerspiegelten. Für Speyer benannte sie offen bestehende Defizite: Haushaltsprobleme, mangelhafte Projektsteuerung, unzureichende Kommunikation sowie Verzögerungen und Kostensteigerungen bei zentralen Vorhaben. „Misstrauen ist Gift für eine Stadtgesellschaft“, so Holzhäuser. Notwendig seien Transparenz, klare Prioritäten und eine verlässliche Umsetzung von Projekten.

Deutlich wandte sie sich zudem gegen destruktive Kräfte im Stadtrat und unterstrich die Verantwortung der demokratischen Parteien, Extremisten argumentativ und entschlossen entgegenzutreten. Speyer brauche wieder eine überzeugende Vision: „Wo wollen wir hin – in fünf, zehn oder zwanzig Jahren?“ Mit Blick auf die anstehenden Wahlen – die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sowie die Oberbürgermeisterwahl in Speyer – machte Holzhäuser klar: „Als CDU Speyer wollen wir nicht verwalten, sondern gestalten.“

Im Anschluss sprach der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU), der erneut für den Landtag kandidiert. Er blickte auf sieben Jahre Oppositionsarbeit im rheinland-pfälzischen Landtag zurück und warb für eine faktenbasierte Politik. Besonders deutlich kritisierte Wagner die Bildungspolitik der Landesregierung. Kitas und Schulen seien vielerorts am Limit, Sprachdefizite nähmen zu, Lehrkräfte stünden unter massivem Druck. Wagner forderte unter anderem eine bessere Sprachförderung, verpflichtende Sprachtests, ein verpflichtendes letztes Kita-Jahr sowie eine Grundschul-Garantie mit verlässlichem Unterricht, kostenlosem Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung in der Schule. Zudem sprach er sich klar für mehr Wertschätzung der Lehrkräfte aus, einschließlich A13 für alle Grundschullehrkräfte.

Auch beim Thema Infrastruktur und Verkehr zeichnete Wagner ein ernüchterndes Bild. Rheinland-Pfalz leide unter einem erheblichen Investitionsstau bei Straßen, Brücken und Schienen. Angekündigte Projekte würden zu oft nur unzureichend umgesetzt. Statt vorhandene Haushaltsüberschüsse konsequent zu investieren oder Kommunen zu entlasten, werde der Mangel verwaltet. „Ohne leistungsfähige Infrastruktur gibt es keine starke Wirtschaft – und ohne starke Wirtschaft keinen starken Sozialstaat“, so Wagner.

Zum Abschluss bekräftigte Wagner seine Motivation für die erneute Kandidatur: Sein politisches Handeln stehe unter dem Leitmotiv „Zuhören. Kümmern. Machen.“ Rheinland-Pfalz brauche Mut zur Veränderung und eine starke CDU – vor Ort, im Landtag und perspektivisch wieder in Regierungsverantwortung.

Der Neujahrsempfang klang in geselliger Atmosphäre aus und machte deutlich: Die CDU Speyer sieht das neue Jahr als Jahr der Entscheidungen – und als Chance für einen politischen Aufbruch in Stadt und Land.

Quelle: CDU Speyer

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 11:04

