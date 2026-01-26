Sinsheim – Die Sinsheimer Erlebnisregion zu Gast beim 925-jährigen Jubiläum in Reichartshausen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich des 925-jährigen Jubiläums der Gemeinde Reichartshausen war auch die Tourismuskooperation „Sinsheimer Erlebnisregion“ mit einem eigenen Informationsstand vertreten. Am vergangenen Sonntag informierten die Mitarbeitenden der Tourist-Information Sinsheim im Foyer der Gemeindehalle über Ausflugsziele, Freizeitangebote und kulturelle Highlights in Sinsheim und der umliegenden Region. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich persönlich beraten zu lassen und Anregungen für ihre nächste Freizeit- oder Ausflugsplanung mitzunehmen. Besonders gefragt waren dabei Geheimtipps rund um das Wandern, Radfahren sowie familienfreundliche Ausflugsziele. Das touristische Angebot der Sinsheimer Erlebnisregion spricht viele Interessen an. Es richtet sich an Technikbegeisterte, Erholungssuchende und Naturliebhaber. Zu den Attraktionen zählen unter anderem das Technik Museum Sinsheim, der Tierpark Schwarzach sowie die Burgen und Schlösser der Region. Gemeinsam bilden sie ein vielfältiges und attraktives Erlebnisangebot. Eingebettet in eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft und naturnahe Erholungsräume entsteht so eine Destination, die sich sowohl für Tagesausflüge als auch für längere Aufenthalte eignet. Mit ihrer Präsenz beim Jubiläumsfest unterstrich die Sinsheimer Erlebnisregion einmal mehr die Bedeutung regionaler Veranstaltungen als Plattform für touristische Vernetzung und persönliche Gästekommunikation.

Quelle

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 15:28