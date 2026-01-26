Schefflenz-Oberschefflenz – Betrug durch Falsche Polizeibeamte – Zeugenaufruf

Schefflenz-Oberschefflenz/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag wurde eine Seniorin in Oberschefflenzer Opfer von Betrügern. Die

angeblichen Polizeibeamten sowie ein angeblicher Staatsanwalt meldeten sich telefonisch bei der Dame und behaupteten, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen wurde und nun auch ihr Eigentum gefährdet sei. Gegen 14:50 Uhr übergab das Opfer daraufhin, in der Straße „Lerchenberg“, eine Schmuckschatulle an eine unbekannte

männliche Person, die sich als Polizeibeamter ausgab.

Der Falsche Polizeibeamte war etwa 1,85 Meter groß und circa 20 Jahre alt.

Er war bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, einem Basecap und einer schwarzen Jogginghose. Außerdem sprach er akzentfreies Deutsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Sonntag im Bereich der Straße „Lerchenberg“ verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 15:17