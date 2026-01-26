  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Neustadt – Schüler der International School erzielt beste Cambridge-Prüfungsergebnisse Deutschlands

Image (1) klein.pngNeustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Maximilian Jäger, Schüler der International School Neustadt (ISN), hat bei den Cambridge International AS Level Prüfungen eines der herausragendsten Ergebnisse in Deutschland erzielt. Er wurde mit gleich drei „Outstanding Cambridge Learner Awards“ ausgezeichnet für die bundesweit höchsten Punktzahlen in den Fächern Economics, German und Psychology. Diese dreifache Auszeichnung macht ihn zu einem der erfolgreichsten Cambridge-Lernenden in Deutschland.

Die Auszeichnung „Top in Country“ wird an Lernende vergeben, die in einem Fach die besten Ergebnisse ihres Landes erreichen. Schon eine einzelne Auszeichnung ist außergewöhnlich – drei in einer einzigen Prüfungssaison zu erhalten, ist eine äußerst seltene Ausnahmeleistung, die Maximilian in einen sehr kleinen Kreis der weltweit besten Cambridge-Lernenden einreiht. Weltweit gelingt es nur sehr wenigen Kandidatinnen und Kandidaten, mehr als eine solche Auszeichnung in einer Prüfungsserie zu erhalten.

Was diese Leistung für ihn persönlich bedeutet, beschreibt Maximilian Jäger so: „Die Awards zu gewinnen war ein Moment voller Stolz und Erleichterung. Es hat mir gezeigt, dass all die harte Arbeit, Hingabe und Leidenschaft, die ich in diese Fächer gesteckt habe, wirklich gewürdigt wurden. Über die Ehre hinaus bedeuten mir die Awards persönlich sehr viel. Sie geben mir die Gewissheit, dass es sich lohnt, meinen Interessen zu folgen und mein Bestes zu geben. Sie motivieren mich und stärken mein Vertrauen in meine zukünftigen akademischen und beruflichen Ziele. Sie erinnern mich daran, dass Ausdauer und Engagement neue Türen öffnen können.“

„Max’ Leistung ist wirklich außergewöhnlich. Drei ‚Top in Germany‘-Auszeichnungen in inhaltlich sehr unterschiedlichen AS Level Fächern zu erreichen, ist unglaublich selten und zeigt, dass er nicht nur in Deutschland, sondern auch international zu den besten Schülerinnen und Schülern gehört“, sagt Schulleiter Vjeko Kovac. „Seine Ausdauer, sein Talent und seine Freude am Lernen setzen einen hohen Maßstab für Exzellenz. Wir sind stolz darauf zu sehen, dass er wagt, wovon er träumt.“

Die Cambridge International AS und A Levels sind anspruchsvolle, fachorientierte Schulabschlussprüfungen, die in den letzten beiden Schuljahren abgelegt werden. Sie werden weltweit von Universitäten für ihren hohen akademischen Anspruch, ihre Spezialisierung und ihre internationale Vergleichbarkeit geschätzt und dienen häufig als Grundlage für die Zulassung zu renommierten Hochschulen.

Über Cambridge International
Als Teil der University of Cambridge bietet Cambridge International einen weltweit anerkannten und flexiblen Bildungsrahmen für Schülerinnen und Schüler von 3 bis 19 Jahren – basierend auf Forschung, Erfahrung und im kontinuierlichen Austausch mit Pädagoginnen und Pädagogen. Mit international anerkannten Qualifikationen, hochwertigen Lernmaterialien, umfassender Unterstützung und wertvollen Erkenntnissen unterstützt Cambridge International Schulen dabei, jede Schülerin und jeden Schüler bestmöglich auf die Chancen und Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.

Quelle / Foto: International School Neustadt

