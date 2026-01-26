Neustadt – Diskussionsrunde: Landesgartenschau. Tourismus. ÖPNV

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Welche Bedeutung entwickelt Neustadt über die Stadtgrenzen hinaus? Zu dieser Frage bündeln drei sozialdemokratische Organisationen drei Themen zu einem Diskussionsabend. Am 5. Februar um 18.15 Uhr werden im Haus des Postsportvereins im Harthäuser Weg 40 in Neustadt die Themen „Situation der Landesgartenschau“, „Die Funktion Neustadts im umweltfreundlichen ÖPNV“ und „Die Möglichkeiten eines umweltfreundlichen Tourismus in Neustadt“ beleuchtet.

Zur Diskussion stehen eine ganze Reihe Referenten zur Verfügung. Claus Schick, Landtagsabgeordneter, betont: „Mir ist wichtig, dass wir nicht nur aktuelle Informationen weitergeben, sondern auch die Ergebnisse der Diskussion mit nach Mainz nehmen“. Zum Thema Verkehr werden Werner Schreiner und Verkehrsplaner Gunter Enke sprechen, Jürgen Seimetz, Mitglied des Vorstands des Fördervereins Landesgartenschau, informiert zur LGS und Pascal Bender, Mitglied des Aufsichtsrats der Tourismus- und Saalbau GmbH, berichtet über die Möglichkeiten des Tourismus in Neustadt.

Für den Diskussionsabend hat SPD-Nahverkehrsexperte Werner Schreiner drei Organisation zusammengeführt: Die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK), die SPD Neustadt und die AG 60+ der SPD laden gemeinsam zu diesem Austausch ein und bitten um Anmeldung unter kontakt@spd-nw.de.

