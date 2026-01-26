Mudau – Sachbeschädigung durch Graffiti – Zeugen gesucht

Mudau/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, besprühten zwei bislang unbekannte Täter im Bereich der Bahnhofstraße, vom Kreisverkehr bis zur Einmündung Langengarten, insgesamt acht Laternenmasten, ein Verkehrszeichen sowie die Gebäudeverkleidung eines Supermarktes mit Farbe. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ein Zeuge beobachtete die beiden Personen im Vorbeifahren und meldete seine Wahrnehmung anschließend mit etwas zeitlichem Verzug der Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer
06281 9040 zu melden.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 15:19