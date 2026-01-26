Mosbach – Unfallflucht auf Parkplatz – Zeugen gesucht

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Samstag oder Sonntag einen Unfall in Mosbach und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Fahrer eines Mercedes-Benz SL stellte seinen Wagen am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, auf dem Parkplatz in der Martin-Luther-Straße (Höhe Hausnummer 7) ab. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am Sonntagvormittag, 10:30 Uhr, stellte er Streifspuren an der linken Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.000 Euro. Der Verursacher streifte, vermutlich beim Ausfahren aus der Parklücke, mit seinem Fahrzeug den geparkten Mercedes. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach,
Telefon 06261 8090, zu melden.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 15:23