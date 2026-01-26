Mosbach-Diedesheim – Versuchter Einbruch

Mosbach-Diedesheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag versuchten ein oder mehrere Unbekannte in eine Wohnung in Diedesheim einzudringen. Zwischen 20 Uhr und 20:30 Uhr machten sich die Unbekannten an einem Fenster im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses in der Richard-Wagner-Straße zu schaffen undversuchten dieses gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang, die Unbekannten hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von circan1.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Richard-Wagner-Straße machen konnten. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 15:14