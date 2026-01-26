Mannheim – Reiss-Engelhorn-Museen ziehen positive Bilanz und freuen sich auf ereignisreiches Ausstellungsjahr 2026

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim (rem) ziehen eine positive Bilanz für das vergangene Jahr. Auch 2025 konnten sie mit ihrem vielfältigen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm punkten und sich über insgesamt 252.229 Gäste freuen. Zum großen Erfolg trugen Publikumslieblinge wie die Schau „Essen und Trinken“ bei, die bis Juli zu einer Erlebnisreise durch Körper und Zeit einlud. Seit Herbst sorgt die Saurier-Ausstellung bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen für Begeisterung. Abgerundet wird der erfolgreiche Ausstellungsmix durch die Impressionismus-Schau „AUFGETAUCHT!“, die eindrucksvollen Namibia-Bilder der Fotografin Margaret Courtney-Clarke sowie faszinierende gläserne Tierskulpturen von Marta Klonowska. Diese Präsentationen bereichern auch in den kommenden Monaten das Programm.

Neben den Ausstellungen steigerten digitale Angebote und ein weitgefächertes Veranstaltungsprogramm die Attraktivität der rem. Neben beliebten Terminen wie der stets ausverkauften Kinder-Uni oder dem Sommerfest feierten im vergangenen Jahr neue Formate Premiere und werden wegen der großen Nachfrage auch 2026 angeboten. So geht die „Tafel der Nationen“ auf dem Toulonplatz am 9. Mai bereits in die zweite Runde – ein buntes Fest, das zu einem friedlichen Miteinander einlädt und die Vielfalt Mannheims nicht nur kulinarisch unterstreicht.

„Es ist keine leichte Zeit für Kultureinrichtungen“, betont rem-Generaldirektor Prof. Dr. Wilfried Rosendahl. „Auch wir sehen uns mit einschneidenden Sparzwängen konfrontiert. Das Bewahren der Kulturschätze für kommende Generationen, die Forschung und Vermittlung sind für uns Herzensangelegenheiten, die aber leider immer mehr zur Herausforderung werden. Das positive Besucher-Echo bestärkt uns darin, auch weiterhin ein attraktives und qualitätsvolles Programm auf die Beine zu stellen. Mein Dank geht an das unermüdliche Museumsteam, aber auch an unsere Stiftungen, Förderer und Sponsoren. Ohne diese wäre es nicht möglich, denn bereits seit vielen Jahren bestreiten die Reiss-Engelhorn-Museen ihre Sonderausstellungen ausschließlich durch Drittmittel. Unsere Präsentationen belasten somit den schwierigen städtischen Haushalt mit keinem Cent. Im Gegenteil: Die Ausstellungen locken Gäste nach Mannheim, die den Museumsbesuch häufig mit einem Stadtbummel, einem Café- oder Restaurantbesuch verbinden – davon profitieren die lokale Gastronomie und der Einzelhandel.“

Im Herbst 2026 öffnen gleich drei neue große Sonderausstellungen ihre Tore, die aktuell vorbereitet werden. Den Anfang macht ab 20. September „Schamanen Sibiriens – Zwischen den Welten“. Zahlreiche hochkarätige Exponate aus den reichen Sammlungen der Reiss-Engelhorn-Museen sowie interaktive Stationen zeigen, wie Schamaninnen und Schamanen als Mittler zwischen Mensch, Natur und Geisterwelt wirkten – und wie ihr Wissen, ihre Rituale und ihr Dienst an der Gemeinschaft bis heute nachhallen. Die Schau stellt die große Bandbreite schamanistischer Vorstellungen und Rollen vor, hinterfragt Klischees und beleuchtet moderne Entwicklungen.

Ab 11. Oktober folgt eine Ausstellung, die perfekt in die Erfinderstadt Mannheim passt. „Leonardo da Vinci – Erfindungen erleben“ lädt in die Werkstatt des genialen Ingenieurs ein. Die Besucherinnen und Besucher entdecken die Ideen des Meisters, die ihrer Zeit oft weit voraus waren. Leonardo da Vinci (1452 – 1519) war nicht nur ein berühmter Maler, sondern auch ein Universalgelehrter und visionärer Erfinder. Er experimentierte mit neuartigen Antrieben und entwickelte Maschinen für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Er entwarf Brücken sowie Fahrzeuge und ließ sich von der Natur zu ungewöhnlichen Flugobjekten inspirieren. Mehr als 30 interaktive Konstruktionen und Mitmach-Stationen sorgen für Bewegung. Durch Anfassen und Ausprobieren können Kinder und Erwachsene in die Welt von Leonardo eintauchen und seine Erfindungen hautnah erleben.

Mit „POLIZEIFOTOGRAFIE – Vor und hinter der Absperrung“ widmen sich die Reiss-Engelhorn-Museen ab 8. November einem wichtigen und hochaktuellen Thema. Die Schau gewährt einen Blick hinter die Kulissen und beleuchtet in Kooperation mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg die Vielschichtigkeit des polizeilichen Alltags aus unterschiedlichen Perspektiven. Sie rückt den Menschen hinter der Uniform und die emotionale Bandbreite des Berufs in den Fokus. Die Aufnahmen wurden in vielen Fällen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten selbst aufgenommen und gelangen in ihrer Authentizität und Unmittelbarkeit erstmals an die Öffentlichkeit.

Foto-Fans dürfen sich noch auf weitere spannende Positionen freuen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr sind bereits ab 14. April die Gewinnerinnen und Gewinner des Leica Oskar Barnack Award (LOBA) für acht Wochen zu Gast in den rem-Stiftungsmuseen. Der LOBA zählt zu den international renommiertesten und hochdotiertesten Auszeichnungen im Bereich der Fotografie.

Auch für Freunde der Glaskunst wird es ab Herbst wieder eine neue Präsentation geben. Das Thema wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Hier laufen momentan Verhandlungen.

Neben den Sonderausstellungen bieten die Reiss-Engelhorn-Museen auch vielfältige Sammlungspräsentationen – von archäologischen Funden aus der Region übers Alte Ägypten bis zu „MusikWelten“.

www.rem-mannheim.de

NEUE SONDERAUSSTELLUNGEN

14.4. bis 14.6.2026

Zu Gast: Der Leica Oskar Barnack Award in den Reiss-Engelhorn-Museen

Reiss-Engelhorn-Museen, rem-Stiftungsmuseen C4,12

Der Leica Oskar Barnack Award (LOBA) zählt zu den international renommiertesten und hochdotiertesten Auszeichnungen im Bereich der Fotografie. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr setzt ZEPHYR – Raum für Fotografie der Reiss-Engelhorn-Museen die Kooperation mit dem Kamerahersteller Leica Camera AG fort. Die Pop-up-Ausstellung präsentiert eine Auswahl von rund 50 Arbeiten und vereint die ausgezeichneten Beiträge der Haupt- und Newcomer-Kategorie des LOBA 2025 mit weiteren nominierten Positionen aus der Shortlist. Diese vermitteln einen facettenreichen Überblick über globale Themen und aktuelle Tendenzen der zeitgenössischen Fotografie. Die gezeigten Arbeiten dokumentieren und reflektieren zentrale Herausforderungen unserer Gegenwart – von den unmenschlichen Bedingungen im mexikanischen Grenzgebiet zu den USA und den Folgen des Krieges in der Demokratischen Republik Kongo über die wachsende Freiheit der queeren Community in China bis hin zur weltweiten Häufung verheerender Überschwemmungskatastrophen infolge der globalen Klimakrise.

20.9.2026 – 27.6.2027

Schamanen Sibiriens – Zwischen den Welten

Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, rem-Stiftungsmuseen C4,12

Die Sonderausstellung „Schamanen Sibiriens – Zwischen den Welten“ nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf eine faszinierende Reise zu den Ursprüngen und Wandlungen schamanischer Praktiken. Im Fokus steht der Schamanismus Sibiriens, der durch die einzigartige Sibiriensammlung der Reiss-Engelhorn-Museen und weitere hochkarätige Objekte eindrucksvoll erlebbar wird. Zahlreiche Exponate, interaktive Stationen und Illustrationen vermitteln, wie Schamaninnen und Schamanen als Mittler zwischen Mensch, Natur und Geisterwelt wirkten – und wie ihr Wissen, ihre Rituale und ihr Dienst an der Gemeinschaft bis heute nachhallen. Die Sonderausstellung stellt die große Bandbreite schamanistischer Vorstellungen und Rollen vor, hinterfragt Klischees und beleuchtet moderne Entwicklungen. Sie lädt dazu ein, den Wandel, die Vielfalt und die anhaltende Faszination einer weltweit verbreiteten spirituellen Praxis zu entdecken.

11.10.2026 – 30.5.2027

Leonardo da Vinci. Erfindungen erleben

Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Museum Weltkulturen D5

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) war nicht nur berühmter Maler, sondern auch ein Universalgelehrter und visionärer Erfinder. Die Sonderausstellung lädt in die Werkstatt des genialen Ingenieurs ein. Nach einer besonderen Begrüßung durch die Mona Lisa entdecken die Besucherinnen und Besucher die Ideen des Meisters, die ihrer Zeit oft weit voraus waren. Leonardo experimentierte mit neuartigen Antrieben und entwickelte Maschinen für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Er entwarf Brücken sowie Fahrzeuge und ließ sich von der Natur zu ungewöhnlichen Flugobjekten inspirieren. Mehr als 30 interaktive Konstruktionen und Mitmach-Stationen sorgen für Bewegung. Durch Anfassen und Ausprobieren können Kinder und Erwachsene in die Welt von Leonardo eintauchen und seine Erfindungen hautnah erleben. Das Spektrum reicht vom Trommelautomat über Fallschirm und Spiegelkammer bis zum Tretboot. Eine Ausstellung, die perfekt in die Erfinderstadt Mannheim passt, wo u.a. Fahrrad und Automobil ihren Anfang nahmen.

Bereits im Vorfeld machen thematisch passende Ausflugstipps in die Metropolregion Rhein-Neckar Lust auf die Leonardo-Ausstellung. Die Ausflugstipps gibt es als handliche Faltkarte und als Online-Version.

8.11.2026 – 27.6.2027

POLIZEIFOTOGRAFIE – Vor und hinter der Absperrung

Reiss-Engelhorn-Museen, rem-Stiftungsmuseen C4,12

Was geschieht vor der Absperrung – und was dahinter? Welche Bilder entstehen dort, wo Öffentlichkeit endet und Einsatz beginnt? Diesen Fragen widmen sich die Reiss-Engelhorn-Museen in Kooperation mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg. Gezeigt werden rund 120 überwiegend unveröffentlichte Fotografien aus den Archiven der baden-württembergischen Landespolizei, die die Vielschichtigkeit des polizeilichen Alltags aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Fotografie ist ein zentraler Bestandteil heutiger Polizeiarbeit – von Beweissicherung und Dokumentation von Tatorten und Einsätzen bis zur öffentlichen Kommunikation. Über diese funktionale Nutzung hinaus gewährt die Ausstellung eindrucksvolle Einblicke hinter die Kulissen: Sie rückt den Menschen hinter der Uniform und die emotionale Bandbreite des Berufs in den Fokus. Die Aufnahmen wurden in vielen Fällen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten selbst aufgenommen und gelangen in ihrer Authentizität und Unmittelbarkeit erstmals an die Öffentlichkeit.

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 15:19