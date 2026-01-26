Mannheim – Mediennutzung von Kindern – MedienElternabend der Stadtbibliothek

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie kann es gelingen, Kindern einen altersgerechten Zugang zu Medien zu ermöglichen? Wo steckt das kreative Potenzial von Medien? Was müssen Eltern und Pädagog*innen wissen und berücksichtigen?

Der MedienElternabend der Stadtbibliothek Mannheim

am Mittwoch, 4. Februar 2026, 18:30 bis 21 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1

nimmt in diesem Jahr die Mediennutzung von Kindern im Grundschulalter in den Blick.

Im Einführungsvortrag um 19 Uhr beschäftigt sich die Medienpädagogin Natascha Könches mit der Frage, wie eine gelungene Mediennutzung bei Kindern aussehen kann.

Ergänzend zum Vortrag bietet ein „Markt der Möglichkeiten“ mit Ständen zahlreicher Kooperationspartner aus der Region sowohl Gelegenheit zum Austausch mit Fachleuten, als auch zahlreiche Mitmach-Stationen, die Anregungen für die gemeinsame Mediennutzung von Eltern und Kindern geben.

Zusätzlich präsentiert die Stadtbibliothek Medien zum Thema, eine Flyer-Bar sowie zahlreiche Link-Tipps zu Fortbildungen, Podcasts und Fördermöglichkeiten.

Die Veranstaltung wendet sich an Eltern von Vor- und Grundschulkindern sowie an Pädagog*innen, die mit dieser Zielgruppe arbeiten.

Der MedienElternabend ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 11:07