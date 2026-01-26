  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Sperrung meckenheimer strasse
26.01.2026, 11:34 Uhr

Ludwigshafen – Vorübergehende Vollsperrung der Meckenheimer Straße zwischen Wöllnerstraße und Joseph-Vögele-Straße

Sperrung meckenheimer strasseLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Von Montag, 2. Februar bis voraussichtlich Montag, 23. Februar 2026 wird in Rheingönheim der Brückenabschnitt der Meckenheimer Straße über die Gleise der Bahn zwischen Wöllnerstraße und Joseph-Vögele-Straße aufgrund notwendiger Bauwerksuntersuchungen und Instandsetzungsmaßnahmen vorübergehend für den Rad-, Fuß und Kraftverkehr gesperrt. Die Maßnahme ist notwendig, um langfristig die Stand- und Verkehrssicherheit der Brücke zu gewährleisten.
Im Bereich der Wöllnerstraße unter der Brücke kommt es während der Arbeiten zu einer halbseitigen Sperrung der Fahrstreifen, der Verkehr bleibt dort jedoch weiterhin in beiden Richtungen möglich.

Umleitung für den Kraftverkehr über die B9

Die Sperrung betrifft Verkehrsteilnehmer*innen, die aus Ludwigshafen kommend über die B44 in Richtung Maudach/Gartenstadt oder zu Zielen im Gewerbegebiet westlich der Bahngleise fahren. Ebenso betroffen ist der Verkehr aus entgegengesetzter Richtung, der aus Maudach/Gartenstadt kommend über die Meckenheimer Straße zur B44 oder nach Rheingönheim gelangen möchte.
Die empfohlene Umleitungsroute aus östlicher Richtung über die B44 von Ludwigshafen kommend verläuft weiter über die B44 und B9, anschließend über die Ausfahrt Maudach. Der Verkehr aus
Rheingönheim und Neuhofen mit Fahrtrichtung Maudach/Gartenstadt wird ebenfalls über die B44 und B9 umgeleitet.

Der Verkehr aus dem Süden von Speyer kommend fährt nicht auf die B44 sondern bleibt auf der B9 und nimmt von dort die Ausfahrt LU-Maudach.
Der Verkehr aus Mutterstadt kommend mit Fahrziel Rheingönheim wird über die L530 in Richtung B9 und B44 umgeleitet.
Aus der Gartenstadt kommend mit Ziel Rheingönheim nutzen Verkehrsteilnehmer*innen die Umleitung über Maudach/B9 und B44.

Der Rad- und Fußverkehr wird während der Sperrung über die parallel verlaufende Eisenbahnstraße umgeleitet. Radfahrer*innen und Fußgänger*innen können zur Nord-Süd-Verbindung die Unterführung am Bahnhof Rheingönheim nutzen. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Auswirkung auf Buslinie 75
Die Baumaßnahme hat ebenfalls Auswirkungen auf die Buslinie 75 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv). Die Busse verkehren auf verkürztem Linienweg zwischen Berliner Platz (Bahnhof LU Mitte) und der Ersatzhaltestelle Rheingönheim Bahnhof, welche sich westlich des Bahnhofs Rheingönheim im Limburgerhofweg befindet. Die Haltestellen Am Sandloch (nur in
Fahrtrichtung Berliner Platz), Rheingönheim Gemeindehaus und Rheingönheim Neubruch können während der Baumaßnahme durch die Linie 75 nicht angefahren werden und entfallen. Informationen dazu sind zu finden unter www.rnv-online.de/verkehrsmeldungen:

Hinweisschilder für Umleitungen beachten
Die Umleitung wird großräumig ausgeschildert. Hinweis- und Umleitungsschilder werden frühzeitig unter anderem in Mutterstadt, Limburgerhof, Neuhofen, Altrip sowie im Stadtgebiet Ludwigshafen, insbesondere in Maudach, aufgestellt. Zusätzlich weisen dynamische Anzeigetafeln des städtischen Umweltsensitiven Verkehrsmanagements (UVM) an der B9 aus Richtung Speyer kommend sowie an der L530 in Richtung Stadtmitte auf die Umleitungen hin.

UMLEITUNGSKARTE:
Sperrung meckenheimer strasse umleitungen

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis und empfiehlt, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen und die ausgeschilderten Umleitungen zu beachten. Fragen beantwortet Majed Nasser vom Bereich Tiefbau unter Telefon 0621 504-5921 oder per E-Mail majed.nasser@ludwigshafen.de.

Quelle/Grafiken: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 11:35

