Ludwigshafen – Reizgas-Freisetzung an der Karolina-Burger-Schule – NACHTRAG – Zwölf Schüler und zwei Lehrkräfte beeinträchtigt – Fotostrecke

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Montagvormittag (26.01.2026), gegen 10:30 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer Realschule in der Karolina Burger Straße gerufen, nachdem mehrere Personen über Beschwerden klagten. Insgesamt zwölf Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte verspürten Atemwegsreizungen, nachdem sie ein Treppenhaus durchquert hatten. Der Rettungsdienst untersuchte die Betroffenen vor Ort; eine weitergehende medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Die Polizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise hatte eine bislang unbekannte Person Reizgas im Treppenhaus versprüht.

Im Folgende finden Sie eine Fotostrecke zum Einsatz:

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Bilder: Marco Hanna / Crash24

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 19:32