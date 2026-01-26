Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kunst steht im Mittelpunkt des Ausflugs des Seniorenzentrums LU kompakt, Benckiserstraße 66, am Mittwoch, 11. Februar 2026. Auf dem Programm steht ein Besuch der Galerie „upart“ in Neustadt an der Weinstraße. Die Betreiberin Ingrid Bürgy-de Ruijter bietet eine Führung durch die Galerie an. Im Anschluss ist ein Mittagessen geplant. Nähere Informationen gibt es in LU kompakt. Anmelden für den Ausflug kann man sich bis 5. Februar 2026, Telefon 0621 96364251, E-Mail: lukompakt@ludwigshafen.de.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 18:23