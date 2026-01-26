Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mitglieder des Ortsbeirates Gartenstadt treten am Freitag, 30. Januar 2026, 15 Uhr, Gartenstadt-Cafe, Königsbacher Straße 14, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.
Tagesordnung:
1. Einwohnerfragestunde
2. Bericht Ortsvorsteher*in
3. Programm: „Wir für Sie vor Ort – wir wollen, dass Sie sicher leben“ mündlicher Bericht der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
4. Pfalztram – Sachstandsbericht der rnv und weitere Vorgehensweise vor Beginn der Planung
5. GAG Bericht über Bauvorhaben – Projekt Abteistraße
6. Antrag der SPD und GRÜNE Ortsbeiratsfraktion
Nachhaltige Reinigung und Ordnung des Otto-Thiele-Platzes
7. Anfrage der FWG-Ortsbeiratsfraktion
Sachstandsbericht über den Bunker im Niederfeld
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 18:16