Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Lebensrealität der Menschen ernst nehmen – Arbeitspolitik braucht Vertrauen – Ludwigshafen steht wie kaum eine andere Stadt für industrielle Stärke, mittelständische Unternehmen und engagierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Damit der Wirtschaftsstandort auch künftig wettbewerbsfähig bleibt, braucht es eine Arbeitsmarktpolitik, die Flexibilität ermöglichtund die Lebensrealitäten der Menschen respektiert. Die CDU-Landtagsabgeordnete Marion Schneid erklärt: „Gerade in einer Stadt wie Ludwigshafen wissen wir, dass Arbeitszeiten nicht nach Schema F funktionieren. Wer Familie, Pflege oder persönliche Belastungen mit dem Beruf vereinbaren muss, darf nicht mit zusätzlichenHürden konfrontiert werden.“ Viele Unternehmen in Ludwigshafen seien auf motivierte und langfristigverfügbare Fachkräfte angewiesen. Flexible Arbeitszeitmodelle seien dabei kein Hindernis, sondern häufig ein entscheidender Faktor, um Beschäftigte im Arbeitsmarkt zu halten oder zurückzugewinnen.Der CDU-Ortsvorsteher und Landtagskandidat Raymond Höptner betont:„Unsere Betriebe brauchen Menschen, die gerne und zuverlässig arbeiten.Das gelingt nicht durch Misstrauen oder neue Einschränkungen, sondern durch Rahmenbedingungen, die Leistung ermöglichen und Lebenssituationen berücksichtigen.“Die CDU Ludwigshafen setzt sich daher für eine Politik ein, die auf freiwillige Lösungen, soziale Verantwortung und partnerschaftliche Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten baut. Starre Vorgabenoder pauschale Unterstellungen würden dem vielfältigen Arbeitsmarkt in Ludwigshafen am Rhein nicht gerecht.

„Wer mehr arbeiten kann und möchte, soll dazu ermutigt werden – aber ohne Druck und ohne Generalverdacht“, so Marion Schneid abschließend.„Ein starker Wirtschaftsstandort braucht Vertrauen in die Menschen, die ihn tragen.

Quelle: CDU Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 17:16