Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung bietet auch in diesem Jahr die Sommerferienbetreuung „Stre&Co – Dein Sommer in Lu“ an. Das Angebot deckt die kompletten sechs Ferienwochen vom 29. Juni bis zum 7. August 2026 ab und ist in verschiedene Abschnitte unterteilt. Neben der zentralen Stadtranderholung an der Großen Blies (Stre) sind auch die Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt und freier Träger in den Stadtteilen (Co) wieder bei der Ferienbetreuung dabei. Die Betreuungszeit in den Stadtteilen wird von 9 bis 16 Uhr angeboten. Bei der zentralen Stadtranderholung an der Blies ist zusätzlich eine Frühbetreuung ab 8 Uhr eingerichtet. Die Anmeldung wird voraussichtlich Ende März unter www.lu4u.de online möglich sein. Hier finden sich auch Informationen zu den Teilnahmebeiträgen und -bedingungen sowie zur Verfügbarkeit der Standorte. Das Team von „Stre & Co“ ist per E-Mail stadtranderholung@ludwigshafen.de oder Telefon unter 0621 504-3583 erreichbar.

Für die Sommerferienaktion „Stre & Co“ sucht die Stadtverwaltung Betreuer*innen ab 17 Jahre, also junge Menschen, die Spaß an der Arbeit mit Kindern in einem großen Team haben. Einsatzzeiten sind über zwei, vier oder sechs Wochen möglich. Betreuer*innen erhalten für ihren Einsatz eine Übungsleiterpauschale von 48 Euro pro Einsatztag. Weitere Informationen gibt es auf dem Jugendportal www.lu4u.de. Interessent*innen erhalten eine Einladung zum Kennenlernen und Austausch per Videokonferenz sowie Zugang zum Betreuer*innen-Anmeldeportal. Eine Teilnahme am Schulungswochenende vom 30. bis 31. Mai 2026 und an Webinaren ist verpflichtend.

Eine unverbindliche Kontaktaufnahme mit Mitarbeiter*innen des Kinder- und Jugendbüros ist persönlich am Freitag,

30. Januar 2026, ab 17.30 Uhr in der Westendstraße 17 beim geselligen Zusammensein und „Flammenkuchen-Abend“ möglich. Der Abend ist auch eine Gelegenheit für die Interessent*innen sich gegenseitig kennenzulernen. Eine Anmeldung für den 30. Januar ist per E-Mail an betreuer-stadtranderholung@ludwigshafen.de erwünscht, auch Fragen zur Tätigkeit der Betreuer*innen können hier gestellt werden.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 18:20