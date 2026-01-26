Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat Freitagnacht, 16. Januar 2026, eine Belästigung durch laute Musik in Mitte unterbunden und dem Urheber des Lärms einen Platzverweis erteilt. Auf einem Streifgang am Berliner Platz nahm eine KVD-Patrouille dort gegen 21 Uhr extrem laute Musik wahr, die aus einem tragbaren Lautsprecher drang. Die Einsatzkräfte sprachen den Besitzer des Lautsprechers an und forderten ihn auf, die Störung zu beenden. Dieser zeigte sich uneinsichtig und unkooperativ gegenüber dem KVD, der den Lautsprecher daraufhin sicherstellte und dem Mann einen Platzverweis für die Örtlichkeit bis zum Folgetag erteilte.
