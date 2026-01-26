Ludwigshafen – Autos aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.01.2026 – 24.01.2026) brachen Unbekannte in den Stadtteilen Gartenstadt und Rheingönheim mehrere Fahrzeuge auf und entwendeten unter anderem hochwertige Werkzeuge. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Betroffen waren unter anderem folgende Straßen: – Römerstraße – Gänsweidestraße – Hermann-Löns-Weg – Schlehengang – Forster Straße – Hauptstraße – Gertrud-Bäumer-Straße

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 10:06