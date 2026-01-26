  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen – Auftaktgespräch im Bundesministerium für Gesundheit über Einführung eines Primärversorgungssystems

Mrn news platzhalter logo 5 Berlin / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich des Auftaktgesprächs im Bundesministerium für Gesundheit zurEinführung eines Primärversorgungssystems äußert sich der thematisch zuständige Grüne Gesundheitspolitiker Armin Grau wie folgt: „Während Ministerin Warken dem Thema Primärversorgung bisher keinePriorität beigemessen hat und bei ihren Überlegungen noch ganz am Anfangsteht, haben wir Grüne bereits Ende 2025 einen umfassenden Antrag zurSchaffung eines Primärversorgungssystems als ein zentrales gesundheitspolitisches Reformvorhaben in den Bundestag eingebracht“. „Eine moderne Primärversorgung ist weit mehr als ein reines Primärarztsystem. Wir brauchen multiprofessionelle Teams, digitale Werkzeuge und eine echte Koordination der Versorgung – damit Patientinnen und Patienten wohnortnah, schnell und gut behandelt werden. Die primärversorgenden Praxen übernehmen dabei eine klare Lotsenfunktion. Ziel ist eine ganzheitliche Versorgung unter dem Motto „digital vor ambulant vor stationär“. Erwachsene schreiben sich in einer Hausarztpraxis ein, Kinder werden von Ihren Eltern in Kinderarztpraxen eingeschrieben, die jeweils als Primärversorgungspraxen dienen. Für die Einschreibung wird esfinanzielle Anreize geben. Hausarztpraxen können 80 bis 90% der medizinischen Probleme selbst lösen. Daher sind sie bei neu auftretendengesundheitlichen Fragen die verlässliche Erstanlaufstelle. Ausnahmengelten für Gynäkologie, Augenheilkunde und Psychiatrie undPsychotherapie. Die Primärarztpraxis überweist bei medizinischem Bedarf an Fachärztinnen und Fachärzte, wo eingeschriebene Patientinnenbevorzugt Termine erhalten. Die Primärversorgungspraxis bietet Hausbesuche, Videosprechstunden und Möglichkeiten der digitalenKontaktaufnahme an zur Entlastung von Praxispersonal und Patientinnen
und Patienten.““Angesichts des Rückgangs an Hausärztinnen und Hausärzten und des demographischen Wandels brauchen wir multiprofessionellePrimärversorgungsteams, in denen die unterschiedlichen Gesundheitsberufe eng zusammenarbeiten. Viele jüngere Menschen bevorzugen heute eineMitarbeit in multidisziplinären und interprofessionellen Teams imGesundheitswesen und ließen sich für eine Mitarbeit in den Praxengewinnen“, so Grau. „Mittelfristig kann durch ein so konzipiertes Primärversorgungssystem, bei der möglichst viele fallabschließende Behandlungen in den Primärversorgungspraxen stattfinden, Geld eingespart und so die finanziell angespannte GKV entlastet werden. „Eine starkePrimärversorgung ist der Schlüssel dafür, dass unser Gesundheitssystemknftsfähig bleibt. „, erklärt Armin Grau.

Hintergrund: Zentrale Elemente des Antrags . Teambasierte PrimärversorgungMultiprofessionelle Teams sollen Versorgungsaufgaben gemeinsam übernehmen. Ärztinnen und Ärzte werden entlastet, delegierte Leistungenangemessen vergütet. . Einschreibung in eine Primärversorgungspraxis bei freier ArztwahlVersicherte schreiben sich ein, können jederzeit wechseln und profitieren von effizienter, digital unterstützter Terminsteuerung.

. Ausnahmen vom Überweisungsvorbehalt
Für z. B. Gynäkologie/Geburtshilfe, Augenheilkunde,
Psychiatrie/Psychotherapie, chronisch Erkrankte mit Dauerbehandlung undschwerere Notfälle.
. Moderne digitale Werkzeuge und KI
Von digitaler Ersteinschätzung bis KI-gestützter Dokumentation –
digitale Lösungen sollen Wartezeiten reduzieren und Praxisteamsentlasten.
. Stärkung und Ausweitung der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV)
Die gesetzliche Pflicht aller Krankenkassen, eine HZV anzubieten, sollendlich faktisch durchgesetzt werden. Einheitliche Rahmenbedingungen sollen die HZV bundesweit stärken.
. Anreize für Einschreibung
Boni oder verminderte Zuzahlungen sollen die Teilnahme fördern. Die Termingarantie bei Überweisungen in Facharztpraxen stellt einenwesentlichen Anreiz dar.
. Regionale Unterversorgung beheben
Alle Versicherten sollen innerhalb von 20 PKW-Minuten eine haus- oder kinderärztliche Praxis erreichen.

Quelle: Armin Grau MdB (Grüne)

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 17:25

